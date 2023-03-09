Автосалон с хорошей репутацией
Приобретение машины — ответственное решение, относиться к которому следует максимально серьезно. Речь идет о выборе не только марки и модели, но и хорошего дилера, сотрудничество с которым оставит после себя только положительные эмоции. Каждому покупателю хочется, чтобы приобретение автомобиля было простым и приятным процессом. «Киа Максимум» это:
- команда профессионалов, цель которых — не просто продать машину, «навязав» при этом множество дорогих, а порой и не слишком нужных опций, а помочь клиенту выбрать автомобиль, соответствующий именно его запросам;
- широкий модельный ряд от популярного автомобильного бренда. Машины разных классов и комплектаций в салоне можно увидеть, протестировать, сравнить и т.д.;
- возможность приобретения авто на выгодных условиях (действуют различные финансовые программы, в том числе кредитование и трейд-ин). Оптимальный способ оплаты подбирается в индивидуальном порядке;
- в каталоге представлены не только новые машины, но и автомобили с пробегом, прошедшие многоступенчатые проверки с подробной оценкой технического состояния;
- возможность воспользоваться услугами страхования «на месте»;
- возможность осуществления высококачественного сервисного обслуживания после покупки (ремонт, заказ запчастей и аксессуаров, ТО).
В салоне доступны удобные и популярные дополнительные сервисы. Они действуют для индивидуальных и корпоративных клиентов.
Автосалон, в котором вас ждут
Если вы уже выбрали автомобиль (например, популярный Kia Rio X) или только находитесь в поиске, просто оставьте заявку на консультирование у менеджеров «Киа Максимум». Телефон в СПб: (812) 416−00−06. Также записаться на тест-драйв или сервис можно через специальную форму на официальном сайте дилера.
Салон «Киа Максимум», согласно комплексной оценке количественных и качественных показателей дилеров, в том числе в части качества организации бизнес процессов и уровня удовлетворенности клиентов, неоднократно получал заслуженные награды. Станьте его постоянным клиентом и вы!
Вас ждут новые и поддержанные Kia Rio, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sorento, а также многие другие модели.
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