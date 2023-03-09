9 марта
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Потребитель

«Киа Максимум» — официальный дилер Kia в Санкт-Петербурге

Несмотря на все негативные явления, которые пришлось пережить рынку за последний год, автомобили Kia в РФ продолжают оставаться одними из самых популярных среди машин иностранных производителей. Если и вы мечтаете стать счастливым обладателем современного и комфортного авто, в СПб вас ждет официальный дилер компании Kia — «Киа Максимум».

Автомобили.
Автомобили.
Фото: freepik, автор tawatchai07.

Автосалон с хорошей репутацией

Приобретение машины — ответственное решение, относиться к которому следует максимально серьезно. Речь идет о выборе не только марки и модели, но и хорошего дилера, сотрудничество с которым оставит после себя только положительные эмоции. Каждому покупателю хочется, чтобы приобретение автомобиля было простым и приятным процессом. «Киа Максимум» это:

  • команда профессионалов, цель которых — не просто продать машину, «навязав» при этом множество дорогих, а порой и не слишком нужных опций, а помочь клиенту выбрать автомобиль, соответствующий именно его запросам;
  • широкий модельный ряд от популярного автомобильного бренда. Машины разных классов и комплектаций в салоне можно увидеть, протестировать, сравнить и т.д.;
  • возможность приобретения авто на выгодных условиях (действуют различные финансовые программы, в том числе кредитование и трейд-ин). Оптимальный способ оплаты подбирается в индивидуальном порядке;
  • в каталоге представлены не только новые машины, но и автомобили с пробегом, прошедшие многоступенчатые проверки с подробной оценкой технического состояния;
  • возможность воспользоваться услугами страхования «на месте»;
  • возможность осуществления высококачественного сервисного обслуживания после покупки (ремонт, заказ запчастей и аксессуаров, ТО).

В салоне доступны удобные и популярные дополнительные сервисы. Они действуют для индивидуальных и корпоративных клиентов.

Автосалон, в котором вас ждут

Если вы уже выбрали автомобиль (например, популярный Kia Rio X) или только находитесь в поиске, просто оставьте заявку на консультирование у менеджеров «Киа Максимум». Телефон в СПб: (812) 416−00−06. Также записаться на тест-драйв или сервис можно через специальную форму на официальном сайте дилера.

Салон «Киа Максимум», согласно комплексной оценке количественных и качественных показателей дилеров, в том числе в части качества организации бизнес процессов и уровня удовлетворенности клиентов, неоднократно получал заслуженные награды. Станьте его постоянным клиентом и вы!

Вас ждут новые и поддержанные Kia Rio, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Sorento, а также многие другие модели.

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