Киберпонедельник 2019: что это за акция и где купить товары со скидкой

Что такое «Киберпонедельник» и когда будет в 2019 году
Это крупная распродажа товары в интернет-магазинах. Однако некоторые участники акции делают скидки и в оффлайновых торговых точках.
«Киберпонедельник» появился в США как продолжение популярной акции «Черная пятница». В России впервые акция прошла в 2013 году и не имела никакого отношения к «Черной пятнице». Тогда в «Киберпонедельнике» участвовали всего шесть магазинов, но на следующий год их число выросло до 51 компании, пишет calend.ru.
В России «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. В 2019 году акция начнется 28 января и продлится три дня.
В каких магазинах пройдет «Киберпонедельник»
Список магазинов опубликован на нашем сайте kiberponedelnik.com. Среди участников есть магазины и заведения: «Лабиринт», «Связной» Tele2, Insity, «Бургер Кинг», «Ситилинк», «Дочки-сыночки», Metro, Incanto, Respect и другие.
В таких магазинах, как «Эльдорадо», «М.Видео» и DNS акция завершается 28 января.
Организаторы акции отмечают, что список на сайте не является окончательным: к «Киберпонедельнику» еще могут присоединиться другие участники, некоторые из указанных могут отказаться от участия.