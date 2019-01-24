Киберпонедельник 2019: когда и в каких магазинах можно купить товары со скидкой

Что такое «Киберпонедельник»
Это крупная распродажа товары в интернет-магазинах. Некоторые участники акции делают скидки в оффлайновых торговых точках. Со скидкой можно купить книги, обувь, одежду, детские товары, технику и прочее.
В России «Киберпонедельник» проходит в последний понедельник января. В 2019 году он выпадает на 28 января и продлится три дня.
В каких магазинах пройдет «Киберпонедельник»
Несмотря на официальную дату запуска акции, некоторые компании уже распродают товары. К примеру, в магазинах цифровой и бытовой техники «Эльдорадо», «М.Видео», DNS, распродажа уже длится несколько дней и завершится 28 января, согласно сайтам компаний. Скидки делают либо на определенные товары, либо на все категории.
Широкий список магазинов, которые участвуют в акции, размещен на сайте kiberponedelnik.com. Среди участников — «Лабиринт», «Связной» Tele2, Insity, «Бургер Кинг», «Ситилинк», «Дочки сыночки», Metro, Incanto, Respect и другие.
Организаторы отмечают, что список на сайте неокончательный: к акции еще могут присоединиться другие участники, некоторые из указанных могут отказаться от распродажи.