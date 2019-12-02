Киберпонедельник в США и России: когда, в чем суть и чем отличается от Черной пятницы

Киберпонедельник — это день больших скидок в интернете. Так же, как и Черная пятница, этот вид распродаж уже несколько лет успешно покоряет рынки разных стран. В 2019 году во многих странах Киберпонедельник будет 2 декабря. Рассказываем, входит ли Россия в их число и в чем суть Киберпонедельника.

Киберпонедельник в 2019 году

Киберпонедельник («Cyber Monday») — день распродаж в интернет-сегменте торговли. Магазины, которые принимают участие в этой акции, зачастую обещают скидки до 90%. Киберпонедельник придумали в США. Считается, что он был рассчитан на офисных работников.

В этот день американцы, которые не успели что-то приобрести в Черную пятницу, выходили на работу после длительного отдыха и могли сделать необходимые покупки через интернет с большими скидками, уточняет «Календарь событий».

В тот момент персональные компьютеры не были широко доступны, поэтому люди делали покупки в интернете с работы.

Период до рождественских каникул очень выгоден для магазинов. Люди часто планируют сэкономить на подарках себе и близким, но по статистике во время распродаж тратят куда больше денег, чем в обычный день.

В России впервые акция прошла в 2013 году и не имела никакого отношения к Черной пятнице. Киберпонедельник проходит в последний понедельник января. В 2019 году акция уже состоялась.