Киловатт бесплатным не бывает

Об этом, видимо, забыл житель села Аксеновки Рубцовского района. Во время проверки сотрудники Рубцовского РЭС Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» обнаружили в его квартире энергоемкое оборудование — два электрообогревателя, электроплиту, духовой шкаф и холодильник. Не обнаружили только… прибора учета электроэнергии. Хозяин жилья самовольно демонтировал счетчик и подключился напрямую к общедомовым сетям. Идея потреблять электроэнергию за чужой счет казалась ему очень привлекательной. До визита энергетиков.