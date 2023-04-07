7 апреля
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Потребитель

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Сибирь — Tele2, российский оператор мобильной связи, выявил, какие основные потребности закрывает клиент с подпиской Mixx, которая объединяет в себе разные сервисы. В топе интересов пользователей — музыка и фильмы.

Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx.
Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx.
Фото предоставлено ООО "Т2 Мобайл".

Tele2 отмечает значительный прирост пользователей Mixx: во второй половине 2022 года число подписчиков выросло в 3 раза по сравнению с первым полугодием, а в первом квартале 2023 года — еще на 20% в сравнении с декабрем.

При этом стриминговая музыка и кино являются самым востребованными сервисами в составе подписки — их выбирает каждый пятый пользователь. Далее по популярности — защита от вирусов, банковских троянцев, программ-шпионов и опасных ссылок, возможность безопасно совершать онлайн-переводы и защитить детей в интернете. На третьем месте — электронные книги.

Предполагалось, что после ухода некоторых проектов западных студий интерес к киноподпискам снизится. В Tele2 сегодня видят другой тренд. Российский кинематограф предлагает зрителю все больше интересного и качественного контента. Аудитория оператора выбирает мультиподписку, в которую Tele2 включила сразу несколько топовых онлайн-кинотеатров.

Помимо этого, в Mixx входят: телемедицина и спорт, игровые сервисы, образовательные платформы, выгодные скидки. В компании отмечают, что продукт особенно интересен цифровой аудитории — пользователи интернета получают дополнительно 50 Гб трафика и безлимитные соцсети.

Сегодня Mixx чаще подключают мужчины — на них приходится 53% активаций. При этом самая многочисленная группа — мужчины 30−40 лет, их доля составляет 30%. Женская аудитория подписки чуть старше — каждой третьей подписчице 35−45 лет. Наиболее популярна услуга у абонентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска и Перми.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2022 года показатель NPS превосходит результат ближайшего конкурента на 10 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

  • Новости телекома

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