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Кино на майских: больше клиентов Tele2 могут менять минуты на фильмы

Tele2 расширяет линейку тарифов, на которых доступен сервис обмена минут на фильмы онлайн-кинотеатра Wink. Теперь клиенты оператора могут менять минуты на кино не только на открытых для подключения, но и на архивных тарифных планах. Значит, еще больше абонентов Tele2 будут наслаждаться кино на майских праздниках.

Клиенты Tele2 могут менять минуты на фильмы.
Клиенты Tele2 могут менять минуты на фильмы.
Архив компании Tele2.

Инновационный сервис — обмен минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink — стартовал в начале апреля и сразу привлек внимание пользователей. Тогда компания Tele2 предложила услугу на открытых для подключения пакетных тарифах. Теперь оператор в ответ на запрос клиентов запускает эту возможность для абонентов популярных архивных планов, таких как «Везде онлайн» и «Везде онлайн+» (Москва и Санкт-Петербург), «Премиум», а также для большинства продуктов линейки «Мой Tele2».

Tele2 проанализировала первые результаты работы сервиса. Самыми активными оказались пользователи в Москве — их число в 2,5 раза превышает количество клиентов сервиса в Санкт-Петербурге. Остальные места в пятерке регионов-киноманов распределились почти поровну между Екатеринбургом, Иркутском и Челябинском.

Одним из самых популярных среди абонентов оказался анимационный фильм «Как приучить дракона 3» — выбор объясняется тем, что запуск сервиса пришелся на начало школьных каникул. На втором месте — гангстерская комедия «Джентльмены» Гая Ричи. Третью позицию по количеству просмотров занимает оскароносный фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Ху, а четвертую — супергеройский хит «Мстители: финал» от Marvel Studio.

Воспользоваться сервисом очень просто: поменять минуты на кино можно в личном кабинете Tele2 в разделе «Обмен минут на кино», где представлено более 4000 фильмов. После обмена посмотреть фильм можно в видеосервисе Wink на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV. Более подробно о сервисе по ссылке.

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