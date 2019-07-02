Китайский бренд Honor потерял лидерство на рынке смартфонов в России

Samsung занял 30% рынка смартфонов. Еще в первом квартале 2019 года Honor занимал 27,1%, опережая Samsung. Как пояснил РБК директор по закупкам объединенной компании «Связной-Евросеть» Михаил Комков, Samsung восстановила лидерство по количеству проданных смартфонов уже во втором квартале 2019-го, второе и третье места по объему продаж занимали Honor и Apple. «В денежном выражении лидирует Samsung, следом расположились Apple и Honor», — сказал он.
В период с января по июнь продажи смартфонов в России возросли на 6% и составили 13,5 млн устройств, объем этого рынка увеличился на 12%, до 216 млрд рублей., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Средняя цена смартфона составила около 16 тыс. рублей.
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