7 июня
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Клиенты «Алтайэнергосбыт» получают кешбэк при оплате коммунальных счетов картой «Мир»

"Алтайэнергосбыт" предлагает оплатить коммунальные услуги картой "Мир" в личном кабинете клиента и получить кешбэк 1%.

Клиенты «Алтайэнергосбыт» получают кешбэк при оплате коммунальных счетов картой «Мир».
Клиенты «Алтайэнергосбыт» получают кешбэк при оплате коммунальных счетов картой «Мир».
Источник: компания Алтайэнергосбыт.

Получите кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» в личном кабинете клиента АО «Алтайэнергосбыт»!

Для участия в акции необходимо:

  • зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы (clck.ru/qi8BB) или на странице «Оплата» в личном кабинете «Алтайэнергосбыт»;
  • оплачивать зарегистрированной картой коммунальные услуги картой «Мир» в личном кабинете АО «Алтайэнергосбыт» на сайте lkfl.altaiensb.com или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном доступное для бесплатного скачивания на смартфон в Google Play (https://clck.ru/33v3Ud) и App Store (https://clck.ru/sYcJc).

Организатор акции – АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт». Срок проведения акции до 31.12.2023 г. Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://clck.ru/qi8BB

* Кешбэк – частичный возврат денежных средств. Начисляется от любой суммы оплаты.

Время работы личного кабинета на данный момент с 10:00 до 03:00 по местному времени.

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