Для выпуска карты достаточно отправить в кредитную организацию заявление через интернет-банк «Бизнес-портал».

Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.

Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.

«Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов», — комментирует Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».

«Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком „Открытие“ решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, „Таможенная карта“ предоставляет отдельный онлайн-курс „Как стать участником международной торговли“. С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке — доступными», — отметил Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.