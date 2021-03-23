Клиенты банка «Открытие» могут проводить онлайн-инкассацию на счета в сторонних банках

ID-карта — это идентификатор юридического лица и его реквизитов для внесения выручки. Она позволяет перечислять денежные средства в банк, в котором у клиента открыт расчетный счет. Вне зависимости от наличия расчетного счета в банке «Открытие», все предприниматели могут воспользоваться услугой онлайн-инкассации и установить АДМ. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ», а также предоставляет клиенту ID-карту.

Сергей Животягин,

директор департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

— Мы постоянно совершенствуем сервисы для малого и среднего бизнеса, исходя из его потребностей. Бизнес всех компаний требует, чтобы наличная выручка как можно скорее попадала в ее распоряжение, поэтому онлайн-инкассация для них незаменима. Она позволяет пополнять счет онлайн в режиме 24/7, не выходя из торговой точки. И конечно, важно, что сразу после внесения наличной выручки в АДМ ее хранение переходит под ответственность банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.