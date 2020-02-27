Клиенты банка «Открытие» могут вернуть около 300 млн рублей налогов по продуктам «Росгосстрах Жизнь» за 2019 год

Клиенты банка «Открытие», купившие полис инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком от пяти лет, могут получить от государства налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии. Выплату размером до 15 600 рублей в год можно оформить на специальном сайте СК «Росгосстрах Жизнь», не выходя из дома.

Во все продукты «Росгосстрах Жизнь», которые представлены в отделениях банка «Открытие», включен сервис «Налоговый консультант». Сервис дает возможность оформить по инвестициям в ИСЖ и НСЖ налоговый вычет онлайн, а также получить консультации по подготовке и проверке документов в налоговую службу. Чтобы получить вычет, клиент может подать декларацию за прошлый год в налоговую как самостоятельно, так и через своего работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку на сайте налоговой. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.