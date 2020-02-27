Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
33

Клиенты банка «Открытие» могут вернуть около 300 млн рублей налогов по продуктам «Росгосстрах Жизнь» за 2019 год

По договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) от СК «Росгосстрах Жизнь», заключенных в прошлом году, общая сумма налоговых вычетов может достичь 297,5 млн рублей.

Клиенты банка «Открытие», купившие полис инвестиционного или накопительного страхования жизни сроком от пяти лет, могут получить от государства налоговый вычет в размере 13% от оплаченной страховой премии. Выплату размером до 15 600 рублей в год можно оформить на специальном сайте СК «Росгосстрах Жизнь», не выходя из дома.

Во все продукты «Росгосстрах Жизнь», которые представлены в отделениях банка «Открытие», включен сервис «Налоговый консультант». Сервис дает возможность оформить по инвестициям в ИСЖ и НСЖ налоговый вычет онлайн, а также получить консультации по подготовке и проверке документов в налоговую службу. Чтобы получить вычет, клиент может подать декларацию за прошлый год в налоговую как самостоятельно, так и через своего работодателя. Для этого нужно получить соответствующую справку на сайте налоговой. Более того, у работодателя можно получить вычет по взносам, уплаченным в 2020 году.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость