28 июня
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Клиенты регоператора Алейской зоны могут оплачивать ТКО онлайн на сайте «Алтайэнергосбыт»

Оплатить услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экотранс» теперь можно на сайте компании «Алтайэнергосбыт». Для этого необходимо выбрать круглосуточный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» и далее следовать подсказкам.

Клиенты регоператора Алейской зоны могут оплачивать ТКО онлайн на сайте «Алтайэнергосбыт».
Клиенты регоператора Алейской зоны могут оплачивать ТКО онлайн на сайте «Алтайэнергосбыт».
Источник: компания «Алтайэнергосбыт».

Приём платежей производится без комиссии.

Регоператор «Экотранс» действует на территории города Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского и Шипуновского районов Алтайского края.

При наличии вопросов по услугам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обращаться в ООО «Экотранс» по адресу:
г. Алейск, ул. Комсомольская, 106 (1 этаж), тел.: +7 983-542-21-18.

Сбор платежей за коммунальные услуги АО «Алтайэнергосбыт» осуществляет на основании агентского договора, заключённого с регоператором.

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