31 марта
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Потребитель

Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений

Tele2 предлагает владельцам смартфонов комплексную защиту. Сейчас клиенты склонны покупать более качественные устройства и реже обновлять их: новый сервис позволит продлить срок жизни смартфона.

Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений.
Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений.
Источник: Tele2

Клиенты оператора могут защитить свой гаджет от различных повреждений. Специалисты отремонтируют смартфон, если у него разбился экран, треснул корпус, он сломался от замыкания или был залит водой. Абонентская плата за пользование сервисом — 7 рублей в день. Стоимость едина для всех смартфонов, независимо от производителя и модели. Защита устройства обойдется пользователю всего в 2 555 рублей в год.*

Обслуживание и ремонт смартфонов осуществляет партнер оператора — ООО «Симпл Протект». Компания насчитывает более 1000 сервисных центров по всей России. При подключении сервиса клиент заполняет анкету и предоставляет фотографии устройства. Если смартфон прошел проверку на целостность, в случае его поломки пользователь не несет дополнительные затраты. Все расходы по ремонту устройства берет на себя «Симпл Протект». Восстановление смартфона не проводится, если он подлежит ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя, поломка произошла в результате заводского брака, нарушения рекомендаций по эксплуатации или самостоятельной разборки устройства.

По оценкам экспертов компании «Симпл Протект», 80% повреждений смартфонов сегодня приходится на разбитые экраны. Вторая по популярности причина ремонта — пользователи заливают девайсы жидкостью. На третьем — повреждения задней крышки корпуса. Специалисты также отмечают, что в последнее время россияне стали внимательнее следить за сохранностью своих девайсов, предпочитая ремонтировать старые телефоны вместо покупки новых. С сервисом «Защита телефона» клиенты смогут восстановить смартфон в случае поломки и продолжать им пользоваться.

При подключении сервиса «Защита телефона» клиенты Tele2 могут стать обладателями современных гаджетов: смарт-часов, фитнес-браслетов, беспроводных наушников, устройств Power Bank и других призов. Для участия в акции необходимо подключить сервис и оплатить его не менее 10 раз подряд до 31 мая 2022 года. Подробнее об условиях проведения акции — на сайте. Установить комплексную защиту телефона можно в мобильном приложении оператора в разделе «Финансы», на сайте t2.spmob.ru или с помощью команды *717#.

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