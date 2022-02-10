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Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС

Tele2 и финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» подготовили специальные предложения для частных инвесторов: кешбэк на счет мобильного телефона, паи фондов и сертификаты на покупку гаджетов. В рамках партнерства компаний число клиентов Tele2 — пользователей инвестиционных решений — выросло за год на 22%.

Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС.
Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС.
Источник фото: Tele2.

Клиенты Tele2 при открытии брокерского счета и сумме инвестиций от 50 тыс. рублей получат кешбэк 500 рублей на счет мобильного телефона, а также один из паев ПИФов БКС и сертификат на покупку гаджета: smart-часов, беспроводных наушников, умной колонки, планшета или смартфона. Номинал сертификата зависит от суммы инвестиций. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

В рамках другого предложения клиенты могут получить в подарок сертификаты на покупку устройств Apple, для этого сумма инвестиций должна составлять не менее 2 млн рублей. Оба предложения действуют до 31 марта 2022 года. Стать участниками могут клиенты Tele2, которые ранее не инвестировали вместе с БКС.

В 2021 году Tele2 предоставила частным инвесторам возможность получить дополнительный доход от выхода на фондовый рынок. Растущая финансовая грамотность населения способствовала популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим абонентам в партнерстве с финансовой группой БКС. Число клиентов оператора, которые воспользовались инвестиционными решениями, увеличилось за год на 22%, объем инвестиций — на 19%, количество счетов — в 2,7 раза.

В рамках совместного проекта Tele2 и БКС абоненты оператора могут открыть брокерский (в том числе — индивидуальный инвестиционный счет) и начать инвестировать в акции, облигации или паи фондов. Для этого им достаточно перейти на онлайн-площадку и оставить заявку. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут.

Илларион Яловенко,
директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Наши клиенты могут пользоваться инвестиционными решениями и управлять финансовым портфелем из любой точки мира. Дистанционный вход на фондовый рынок — уже сложившийся и привычный тренд. Специальное предложение для новых инвесторов станет приятным бонусом к тем возможностям, которые открывает фондовый рынок».

Денис Шейбаль,
директор по работе с партнерами «БКС Мир инвестиций»:

«Мы очень довольны нашим совместным партнерским проектом, на протяжении уже почти двух лет видим постоянную положительную динамику по всем ключевым показателям. „БКС Мир инвестиций“ и Tele2 стали новаторами в запуске нескольких игровых механик, с помощью которых смогли выйти на новый уровень привлечения клиентов. Это укрепило нашу веру в большой потенциал продаж инвестиционных продуктов в нефинансовом партнерстве. Следующим шагом в рамках нашего сотрудничества будет дальнейшее развитие инвестиционных продуктов».

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