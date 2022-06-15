15 июня
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Потребитель

Клиенты Tele2 получат бонусы с «Открытие Инвестиции»

Tele2 и брокер «Открытие Инвестиции» подготовили специальные предложения для частных инвесторов: кешбэк на счет мобильного телефона и доступ к обучающему курсу по инвестированию.

Клиенты Tele2 получат бонусы с «Открытие Инвестиции».
Клиенты Tele2 получат бонусы с «Открытие Инвестиции».
Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 и «Открытие Инвестиции» предлагают частным инвесторам дополнительную выгоду от инвестирования в инструменты фондового рынка. При открытии счета они получат кешбэк 500 рублей на счет мобильного телефона, а при пополнении счета на сумму от 5000 рублей — доступ к курсу по инвестициям. Его обычная стоимость составляет 5900 рублей, с промокодом клиенты Tele2 смогут пройти обучение бесплатно.

В рамках совместного проекта Tele2 и «Открытие Инвестиции» клиенты могут открыть брокерский счет и начать инвестировать в ценные бумаги. Это просто и удобно: первую сделку можно заключить не более чем через пять минут. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

Илларион Яловенко,
директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Рост финансовой грамотности россиян способствует популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим клиентам. Мы рады начать сотрудничество с ведущим игроком на фондовом рынке. В коллаборации с партнером мы подготовили для начинающих инвесторов интересные бонусы: они смогут научиться основам финансовой грамотности и освоить инструменты фондового рынка».

Аиша Кубезова,
заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж:

«Мы наблюдаем высокий интерес к фондовому рынку — за май 2022 года количество частных инвесторов, открывших счета на Московской бирже, выросло на 482 000 человек, до 19,8 млн*. Такой рост объясняется прежде всего возможностями инструментов фондового рынка, потенциал которых позволяет инвесторам эффективно распорядиться своими средствами. Мы полагаем, что синергия услуг одного из крупнейших российских брокеров и ведущего оператора сотовой связи придаст новый импульс интереса к фондовому рынку, предоставив дополнительные выгоды для начинающих инвесторов».

* https://www.moex.com/n48102/?nt=106

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