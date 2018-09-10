Клиенты Tele2 в Алтайском крае в канун 1 сентября предпочли Samsung и Apple

Tele2 проанализировала, какие смартфоны алтайские клиенты начали использовать в последние две недели до начала учебного года. В пятерку наиболее популярных вошли 3 смартфона Samsung и два — Apple.

Рейтинг устройств, которые клиенты оператора начали использовать прямо перед началом учебного года, возглавил Samsung Galaxy J2 Prime. Вторую и четвертую позиции заняли модели Samsung — Galaxy J1 и Galaxy J1 Mini. Устройства Apple iPhone 4S и Apple iPhone 5S оказались на третьем и пятом месте рейтинга.

Клиенты Tele2 в Алтайском крае, подключившиеся к сети оператора в последние две недели августа, также предпочли Samsung Galaxy J1. Второе и третье места в списке предпочтений заняли Samsung Galaxy Ace и Apple iPhone 7, которых оказалось меньше всего на несколько штук.

В салонах связи Tele2 самым продаваемым оказался фирменный смартфон оператора — Tele2 Midi. В розничной сети Tele2 продолжается акция под слоганом «Нравится детям, выгодно взрослым». При покупке смартфона и одновременном подключении на тарифные планы «Мой онлайн» или «Мой онлайн+" абоненты получают кешбэк от 500 до 1000 рублей в зависимости от выбранного тарифного плана. Также специально для школьников Tele2 приготовила в рамках акции подарок: доступ на полгода к онлайн-урокам от видеоблогера Anny May. Ведущая YouTube-канала с аудиторией 4,7 млн расскажет, как создать интересный блог и сделать его популярным.