Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее.

Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года клиенты оператора скачали более 65 Пб интернет-трафика. В этот период абоненты Tele2 совершили свыше 920 млн звонков общей продолжительностью около 2,4 млрд минут.

В новогоднюю ночь интернет-трафик абонентов Tele2 вырос вдвое по сравнению с показателем прошлого года. С 18.00 31 декабря 2018 года до 8.00 1 января 2019 года клиенты оператора скачали 3 Пб данных (против 1,5 Пб в прошлом году). Потребление интернет-трафика в Московском регионе превысило 670 Тб, в то время как жителям Северной столицы для новогодних поздравлений понадобилось примерно 220 Тб.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 сделали около 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 144,5 млн минут. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 4,5 млн минут. Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. На временной промежуток с 18.00 до полуночи пришлось более 70% поздравлений. В первый час 2019 года абоненты Tele2 проговорили почти 16 млн минут. Активнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы, второе место заняли жители Челябинска. Далее следуют клиенты Tele2 из Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и Кемерова.

Количество исходящих вызовов, совершенных абонентами Tele2 в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, составило более 920 млн. Средняя продолжительность одного вызова превысила 2,5 минуты. Чаще всего в эти дни звонили абоненты из Челябинска, Москвы, Иркутска, Перми, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода — на них приходится почти треть новогодних голосовых поздравлений.

В новогоднюю ночь абоненты Tele2 в Алтайском крае совершили более 170 тысяч звонков общей продолжительностью 350 тысяч минут. По сравнению с прошлым годом количество звонков выросло на 10%. Половина всех поздравлений была сделана в промежутке с 18.00 до 22.00 31 декабря. Пик голосовых вызовов — более тридцати тысяч — пришелся на первый час года. Трафик мобильного интернета в новогоднюю ночь увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, превысив 12 Тб. SMS с поздравлениями теряют актуальность. В эту новогоднюю ночь клиенты Tele2 отправили около 65 тысяч сообщений с поздравлениями — вдвое меньше, чем годом ранее.

За новогодние каникулы алтайские клиенты Tele2 совершили более 2,4 млн звонков общей продолжительностью почти 5,5 млн минут, а также использовали почти 250 Тб мобильного интернета. Также крайне популярными в республиках остаются SMS: за десять дней каникул абоненты оператора отправили около 1 млн поздравительных сообщений.