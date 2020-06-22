Красная, сладкая, со сливками и без. Где и по какой цене можно купить клубнику в Барнауле

Необычайно жаркий май порадовал алтайских садоводов и любителей различных ягод. Первые урожаи клубники, земляники, малины и смородины в июне уже давно можно увидеть на рынках и в супермаркетах. Мы прошлись по торговым точкам Барнаула, узнали и сравнили цену на сладкую ягоду. О том, сколько стоит вкуснятина, читайте в репортаже altapress.ru.

«Елизавета Вторая , кажется»

На площади Спартака палит солнце, а под ним расположился редкий торговый ряд. В основном здесь продают зелень, овощи и цветы, кое-где — резиновые тапочки. Среди огородного разнообразия сидят четыре старушки, на прилавках у них стоят майонезные ведерки и стаканчики с клубникой. Крупная сладкая ягода (опробована на вкус) остается безымянной.

— Здравствуйте. Как называется сорт вот этой крупной ягоды? — Да к то ж ее помнит? Из последнего, что покупала, была Елизавета Вторая, кажется.

Вот такой удивительный, но скорее выдуманный сорт. На базарчике у площади никто из продавцов так и не назвал нам точный сорт ягоды. Зато бабушки наизусть помнят свои цены.

За маленький стаканчик в 250 г спелого лакомства в среднем берут 130−150 рублей. Ведерко в 500 г стоит 250 рублей. Демократичные и приятные расценки. И ягода выглядит презентабельно — гладкая, красная, блестит.

На Новом рынке клубничный микс разбавила земляника. Найти эту лесную крошку можно у главного и черного входов в здание. Ягода также продается в двух вариантах: стаканчик и ведерко. Вот прайс-лист:

Клубника 250 г — 200 рублей.

Клубника 500 г — 300 рублей.

Земляника 250 г — 350 рублей.

Земляника 500 г — 400 рублей.

Название продавцы тщательно скрывают или действительно не помнят. Мы попробовали землянику. Вкусно, с небольшой кислинкой.

Также на улицах Барнаула можно отыскать торговые палатки от Алтайского плодопитомника. В них продаются контейнеры с клубникой.

Одна такая точка продаж расположилась рядом с ТЦ «Первомайский». Цена за контейнер в 250 г — 200 рублей.

А в магазинах — «Альбион»

«Уличная клубника» конечно привлекает ароматами, но для сравнения мы решили заглянуть в супермаркеты сети «Лента», «Пятерочка», «Ашан», «Магнит».

Клубника. Открытые источники.

Результат плачевный: фасованную свежую клубнику удалось найти только в «Ашане». Стоимость сорта «Альбион» (Турция) за 250 г составила почти 160 рублей и за 500 г — почти 300 рэ.

Остальные магазины богаты на свежемороженую продукцию, варенье, джемы и консервы. А летом хочется чего-нибудь настоящего, не из теплицы, расположенной за тридевять земель.

Рейд завершен. Цены в магазинах и на базарах примерно одинаковые. Клубника и земляника на Алтае есть. Очень вкусная. Бабушки довольны. Дети — тоже.

Дарья Зыкова.