Кнопочные телефоны с хорошим аккумулятором в 2021 году

Несмотря на развитие электроники и большое количество сенсорных смартфонов, кнопочные телефоны не перестают пользоваться спросом.

При выборе аппарата нужно учитывать несколько основных параметров:

Характеристики дисплея — уровень яркости и тип матрицы ( TN или IPS). Телефоны , оснащенные TN-матрицами , всегда уступают по яркости , особенно под прямыми солнечными лучами;

TN или IPS). Телефоны оснащенные TN-матрицами всегда уступают по яркости особенно под прямыми солнечными лучами; Поддерживаемые типы сотовых сетей — старые аппараты могут поддерживать только устаревшие типы связи.

Количество слотов под sim-карты — современные модели могут работать с четырьмя симками одновременно.

Бюджетные кнопочные модели

Такие гаджеты не оснащены дополнительными опциями, но имеют аккумулятор с высокой емкостью и стабильно работают с любыми сотовыми сетями. Практически все стоят меньше тысячи рублей:

OLMIO A11 — двухсимочный моноблок с возможностью передачи данных по Блютус. Емкость аккумулятора позволяет использовать телефон 3−4 дня. Из недостатков — низкий уровень яркости экрана.

Itel it2160 — легкий небольшой двухсимочный телефон , оснащенный фонариком и камерой. Правда , от 1 Мп нет особого смысла.

оснащенный фонариком и камерой. Правда от 1 Мп нет особого смысла. Nokia 105 SS — максимально простое устройство , которое работает в автономном режиме 4 суток и радует потребителем качеством связи.

которое работает в автономном режиме 4 суток и радует потребителем качеством связи. BQ 2820 Step XL+ - телефон имеет большой дисплей ( чуть менее 3 дюймов), мощную батарею , большие кнопки и небольшой вес.

Модели с большой емкостью аккумулятора

Одним из главных требований к кнопочным телефонам — это длительный срок работы в автономном режиме. Наиболее мощными аккумуляторами оснащены следующие модели:

INOI 246Z — имеет усиленный корпус высокой степени прочности с защитой от механических повреждений , не пропускает влагу и пыль внутрь устройства и может использоваться в качестве power-банка. Дополнительный бонус — три слота для сим-карт.

не пропускает влагу и пыль внутрь устройства и может использоваться в качестве power-банка. Дополнительный бонус — три слота для сим-карт. BQ 3587 Disco Boom — телефон с большим ярким дисплеем , работающий в автономном режиме около 5 суток. Телефон можно использовать для зарядки других устройств и в качестве музыкальной колонки. Правда весит гаджет почти 250 гр.

работающий в автономном режиме около 5 суток. Телефон можно использовать для зарядки других устройств и в качестве музыкальной колонки. Правда весит гаджет почти 250 гр. TeXet TM-D328 — еще один гаджет с большим дисплеем и хорошей емкостью аккумулятора. Выгодно отличается от других моделей наличием камеры , фонарика и возможностью установки карты памяти.

Одним из лучших кнопочным телефоном в 2021 году стал MAXVI P20. Емкость аккумулятора позволяет использовать устройство без подзарядки практически месяц. Большой дисплей и кнопки делают его удобным в использовании пожилым людям. В комплекте идет проводная гарнитура.