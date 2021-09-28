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Кнопочные телефоны с хорошим аккумулятором в 2021 году

Несмотря на развитие электроники и большое количество сенсорных смартфонов, кнопочные телефоны не перестают пользоваться спросом.

Телефон.
Телефон.
СС0

При выборе аппарата нужно учитывать несколько основных параметров:

  • Характеристики дисплея — уровень яркости и тип матрицы (TN или IPS). Телефоны, оснащенные TN-матрицами, всегда уступают по яркости, особенно под прямыми солнечными лучами;
  • Поддерживаемые типы сотовых сетей — старые аппараты могут поддерживать только устаревшие типы связи.
  • Количество слотов под sim-карты — современные модели могут работать с четырьмя симками одновременно.

Бюджетные кнопочные модели

Такие гаджеты не оснащены дополнительными опциями, но имеют аккумулятор с высокой емкостью и стабильно работают с любыми сотовыми сетями. Практически все стоят меньше тысячи рублей:

  • OLMIO A11 — двухсимочный моноблок с возможностью передачи данных по Блютус. Емкость аккумулятора позволяет использовать телефон 3−4 дня. Из недостатков — низкий уровень яркости экрана.
  • Itel it2160 — легкий небольшой двухсимочный телефон, оснащенный фонариком и камерой. Правда, от 1 Мп нет особого смысла.
  • Nokia 105 SS — максимально простое устройство, которое работает в автономном режиме 4 суток и радует потребителем качеством связи.
  • BQ 2820 Step XL+ - телефон имеет большой дисплей (чуть менее 3 дюймов), мощную батарею, большие кнопки и небольшой вес.

Модели с большой емкостью аккумулятора

Одним из главных требований к кнопочным телефонам — это длительный срок работы в автономном режиме. Наиболее мощными аккумуляторами оснащены следующие модели:

  • INOI 246Z — имеет усиленный корпус высокой степени прочности с защитой от механических повреждений, не пропускает влагу и пыль внутрь устройства и может использоваться в качестве power-банка. Дополнительный бонус — три слота для сим-карт.
  • BQ 3587 Disco Boom — телефон с большим ярким дисплеем, работающий в автономном режиме около 5 суток. Телефон можно использовать для зарядки других устройств и в качестве музыкальной колонки. Правда весит гаджет почти 250 гр.
  • TeXet TM-D328 — еще один гаджет с большим дисплеем и хорошей емкостью аккумулятора. Выгодно отличается от других моделей наличием камеры, фонарика и возможностью установки карты памяти.

Одним из лучших кнопочным телефоном в 2021 году стал MAXVI P20. Емкость аккумулятора позволяет использовать устройство без подзарядки практически месяц. Большой дисплей и кнопки делают его удобным в использовании пожилым людям. В комплекте идет проводная гарнитура.

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