Кнут и пряник. Барнаульский дрессировщик о шальных деньгах и воспитании собак без мухобоек с тапками

Для кинологов апорт — не сорт яблок, а пряник — не всегда еда. Дрессировщик Игорь Вахмянин рассказал altapress.ru, каким собакам безразличны лакомства, почему вредно недохваливать питомцев и можно ли кинологией заработать на вкусную косточку.

Сгодились бы и хомяки

Игорь Вахмянин учился в Калининградском пограничном институте и на Алтае оказался по распределению. Мужчина вспоминает, что кинологией решил заняться именно тогда, во время службы.

В детстве Игорь бегал со своей лайкой. На этом, говорит он, высокие достижения в дрессуре заканчивались.

Кинолог Игорь Вахмянин. Предоставлено altapress.ru.

Игорь Вахмянин,

кинолог:

— Наверное, в профессию меня привела простая любовь к живности. Причем не только к собакам. Если бы по служебной деятельности были коты, то я бы не отказался тренировать и их. Котик у меня, кстати, живет…

Надо подучиться

Для работы кинологом, считает Игорь, учебы в колледже недостаточно. Тем, кто хочет достичь высококлассных результатов, нужна регулярная практика. Профессионалы постоянно улучшают навыки.

Игорь задумывается: «Допустим, я не кинолог, но мечтаю им быть. В идеале я выбираю дрессировщика, с которым хочу заниматься, обговариваю с ним породу, определяю направление деятельности. Дальше начинаю потихоньку работать, совершенствуюсь, хожу на семинары и тренинги».

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За любые деньги

На первых порах, утверждает Вахмянин, есть смысл выполнять работу бесплатно. Если такой вариант не устраивает, можно пойти в силовые структуры.

В пограничных службах действуют кинологические подразделения. Там дают первоначальные умения и платят фиксированную зарплату. А желающие работать «на гражданке» могут параллельно совершенствоваться у гражданских специалистов.

Изверги или нет

Чтобы пес перестал пакостить дома и ходил рядом, многие кинологи применяют метод кнута и пряника. Таких дрессировщиков, рассказывает Игорь, относят к «старой школе». Сторонники же «новой школы», по его словам, убеждены: собака достойна только поощрения.

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Справка Условно собак принято делить на более и менее податливых на дрессировку. «Кнут и пряник», убежден Вахмянин, подходит обеим категориям. Независимо и от типа собачьего темперамента.

Игорь Вахмянин,

кинолог:

— Результатом воспитания были и есть показатели собак на состязаниях. В России, например, проводят соревнования защитно-караульной службы, а также по общему курсу дрессировки. В Европе смотрят на защиту, послушку и след. Тем не менее ни там, ни здесь не участвуют представители «пряника».

От любви не убежишь

Специалисты традиционных взглядов — к ним тренер причисляет и себя — на занятиях с определенными собаками используют удавки, строгие и электрические ошейники. Игорь смеется: «Мы не злодеи и животных не бьем, не кричим на них. Но электроснаряжение — штука хорошая». Правда, на первых занятиях более агрессивные методы дрессуры — табу. Боль должна быть дозированной. Не во вред здоровью.

Собаки. Олег Богданов

Дрессировщик против насилия. В первую очередь, настаивает он, собаку нужно любить, радовать лакомствами и хорошим кормом. Без ласки «кнут» все равно не подействует.

Объяснения без корысти

Бывало, прохожие кидали в Игоря камни с криками «Живодер!». Но подобных случаев в его практике мало. Чаще встречаются люди, которые столкнулись с проблемами у собак. Они подходят и просят дать номер телефона.

Клиенты, уточняет кинолог, остаются довольны результатами. Дрессировщик уверен: опытный тренер обязан правильно общаться с окружающими. Обучить пса легче — труднее передать его хозяину знания и объяснить, как взаимодействовать с питомцем.

Кинолог Игорь Вахмянин. Предоставлено altapress.ru.

Игорь Вахмянин,

кинолог:

— У меня не было конфликтов с хозяевами собак. Но у некоторых проблемы возникают. Так случается, когда дрессировщик обладает минимумом знаний и стремится к финансовой наживе. К сожалению, есть «специалисты», думающие: «Засеку время и ничего не сделаю. Потом поеду домой. Денежки-то все равно накапают». И это не мои выдумки. На наплевательское отношение часто жалуются клиенты. Хороший кинолог — своего рода «псих», пытающийся заработать 365 дней году, но не ставящий прибыль во главе угла. Без любви к делу в дрессуре делать нечего.

Копейка в голову ударит

Основной доход Игорю приносят индивидуальные тренировки у клиентов на дому. Тренер включает транспортные расходы в стоимость занятий и недавно даже повысил ценник для новых клиентов. «Их, — пожимает плечами, — за два дня прибавилось пятеро. Увы, просто некогда назначать занятия…»

Всего за день мужчине удается сделать пять-шесть выездов. Дополнительный заработок он получает с продажи снаряжения. А вот передержкой или перепродажей кормов занимается редко.

Игорь Вахмянин. Дрессировка. Предоставлено altapress.ru.

Цены на все виды тренировок у Игоря Вахмянина одинаковые. Дрессировщик недоумевает: «Есть граждане, что накручивают ценник на месте. Вот, к примеру, увидел кинолог, что пес проблемный, и берет большую оплату. По сути ни за что. Проворачивают такие махинации, чтобы стрясти с состоятельных клиентов как можно больше денег и „разбогатеть“».

Сколько стоит дрессировка собак в Барнауле Групповые занятия — от 300 руб. Индивидуальные тренировки — от 500 руб. Индивидуальные тренировки с выездом — от 700 руб.

«Я оказываю услугу»

Непредвиденные расходы дрессировщиков тоже не обходят стороной. Игорь не скрывает: «Попадаются агрессивные собаки. В ноябре меня такая искусала и исцарапала. Куртка превратилась в лохмотья, на мне появились ссадины».

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Но «клиент всегда прав», поэтому платить за порчу имущества кинолог не требует. Он добавляет, что на 99% виноват сам, если пес его покалечил. Другой разговор — когда хозяин предупредил о характере своего любимца и, не задумываясь, спустил его с поводка.

Мерзкий и острый вопрос

«Между дрессировщиками присутствует и конкуренция. В самом плохом ее смысле. В нашей сфере много „пассажиров“, говорящих, куда не ходить и кому пса не отдавать», — отмечает Игорь.

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Хорошие взаимоотношения у кинологов складываются редко, и лишь единицы поддерживают дружбу группами по два-три человека. Изредка специалисты встречаются на семинарах и приглашают клиентов с собаками.