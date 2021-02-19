Кнут и пряник. Барнаульский дрессировщик о шальных деньгах и воспитании собак без мухобоек с тапками

Сгодились бы и хомяки
Игорь Вахмянин учился в Калининградском пограничном институте и на Алтае оказался по распределению. Мужчина вспоминает, что кинологией решил заняться именно тогда, во время службы.
В детстве Игорь бегал со своей лайкой. На этом, говорит он, высокие достижения в дрессуре заканчивались.
Игорь Вахмянин,
кинолог:
— Наверное, в профессию меня привела простая любовь к живности. Причем не только к собакам. Если бы по служебной деятельности были коты, то я бы не отказался тренировать и их. Котик у меня, кстати, живет…
Надо подучиться
Для работы кинологом, считает Игорь, учебы в колледже недостаточно. Тем, кто хочет достичь высококлассных результатов, нужна регулярная практика. Профессионалы постоянно улучшают навыки.
Игорь задумывается: «Допустим, я не кинолог, но мечтаю им быть. В идеале я выбираю дрессировщика, с которым хочу заниматься, обговариваю с ним породу, определяю направление деятельности. Дальше начинаю потихоньку работать, совершенствуюсь, хожу на семинары и тренинги».
За любые деньги
На первых порах, утверждает Вахмянин, есть смысл выполнять работу бесплатно. Если такой вариант не устраивает, можно пойти в силовые структуры.
В пограничных службах действуют кинологические подразделения. Там дают первоначальные умения и платят фиксированную зарплату. А желающие работать «на гражданке» могут параллельно совершенствоваться у гражданских специалистов.
Изверги или нет
Чтобы пес перестал пакостить дома и ходил рядом, многие кинологи применяют метод кнута и пряника. Таких дрессировщиков, рассказывает Игорь, относят к «старой школе». Сторонники же «новой школы», по его словам, убеждены: собака достойна только поощрения.
Справка
Условно собак принято делить на более и менее податливых на дрессировку. «Кнут и пряник», убежден Вахмянин, подходит обеим категориям. Независимо и от типа собачьего темперамента.
Игорь Вахмянин,
кинолог:
— Результатом воспитания были и есть показатели собак на состязаниях. В России, например, проводят соревнования защитно-караульной службы, а также по общему курсу дрессировки. В Европе смотрят на защиту, послушку и след. Тем не менее ни там, ни здесь не участвуют представители «пряника».
От любви не убежишь
Специалисты традиционных взглядов — к ним тренер причисляет и себя — на занятиях с определенными собаками используют удавки, строгие и электрические ошейники. Игорь смеется: «Мы не злодеи и животных не бьем, не кричим на них. Но электроснаряжение — штука хорошая». Правда, на первых занятиях более агрессивные методы дрессуры — табу. Боль должна быть дозированной. Не во вред здоровью.
Дрессировщик против насилия. В первую очередь, настаивает он, собаку нужно любить, радовать лакомствами и хорошим кормом. Без ласки «кнут» все равно не подействует.
Объяснения без корысти
Бывало, прохожие кидали в Игоря камни с криками «Живодер!». Но подобных случаев в его практике мало. Чаще встречаются люди, которые столкнулись с проблемами у собак. Они подходят и просят дать номер телефона.
Клиенты, уточняет кинолог, остаются довольны результатами. Дрессировщик уверен: опытный тренер обязан правильно общаться с окружающими. Обучить пса легче — труднее передать его хозяину знания и объяснить, как взаимодействовать с питомцем.
Игорь Вахмянин,
кинолог:
— У меня не было конфликтов с хозяевами собак. Но у некоторых проблемы возникают. Так случается, когда дрессировщик обладает минимумом знаний и стремится к финансовой наживе. К сожалению, есть «специалисты», думающие: «Засеку время и ничего не сделаю. Потом поеду домой. Денежки-то все равно накапают». И это не мои выдумки. На наплевательское отношение часто жалуются клиенты. Хороший кинолог — своего рода «псих», пытающийся заработать 365 дней году, но не ставящий прибыль во главе угла. Без любви к делу в дрессуре делать нечего.
Копейка в голову ударит
Основной доход Игорю приносят индивидуальные тренировки у клиентов на дому. Тренер включает транспортные расходы в стоимость занятий и недавно даже повысил ценник для новых клиентов. «Их, — пожимает плечами, — за два дня прибавилось пятеро. Увы, просто некогда назначать занятия…»
Всего за день мужчине удается сделать пять-шесть выездов. Дополнительный заработок он получает с продажи снаряжения. А вот передержкой или перепродажей кормов занимается редко.
Цены на все виды тренировок у Игоря Вахмянина одинаковые. Дрессировщик недоумевает: «Есть граждане, что накручивают ценник на месте. Вот, к примеру, увидел кинолог, что пес проблемный, и берет большую оплату. По сути ни за что. Проворачивают такие махинации, чтобы стрясти с состоятельных клиентов как можно больше денег и „разбогатеть“».
Сколько стоит дрессировка собак в Барнауле
Групповые занятия — от 300 руб.
Индивидуальные тренировки — от 500 руб.
Индивидуальные тренировки с выездом — от 700 руб.
«Я оказываю услугу»
Непредвиденные расходы дрессировщиков тоже не обходят стороной. Игорь не скрывает: «Попадаются агрессивные собаки. В ноябре меня такая искусала и исцарапала. Куртка превратилась в лохмотья, на мне появились ссадины».
Но «клиент всегда прав», поэтому платить за порчу имущества кинолог не требует. Он добавляет, что на 99% виноват сам, если пес его покалечил. Другой разговор — когда хозяин предупредил о характере своего любимца и, не задумываясь, спустил его с поводка.
Мерзкий и острый вопрос
«Между дрессировщиками присутствует и конкуренция. В самом плохом ее смысле. В нашей сфере много „пассажиров“, говорящих, куда не ходить и кому пса не отдавать», — отмечает Игорь.
Хорошие взаимоотношения у кинологов складываются редко, и лишь единицы поддерживают дружбу группами по два-три человека. Изредка специалисты встречаются на семинарах и приглашают клиентов с собаками.