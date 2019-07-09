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9 июля 25°C

Когда дадут горячую воду в Барнауле

С 9 июля почти в сотни домах в Барнауле отключили горячую воду. Рассказываем, когда ее вернут и у кого отключения еще впереди.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Где и сколько дней не будет горячей воды

  • До 10 июля — 64 многоквартирных дома, детский сад, школа, частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах;
  • До 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по ул. Малахова и Павловский тракт;
  • До 15 июля — квартал улиц Попова — Георгия Исакова — Солнечная поляна — Юрина.

Когда и где еще отключат горячую воду в Барнауле

С 11 по 15 июля:

  • дом № 15 по улице Горно-Алтайской;
  • 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;
  • 20 многоквартирных домов и три детских сада в границах ул. Советской, Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский;

С 11 по 16 июля — 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Свой адрес можно проверить по карте отключений.

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