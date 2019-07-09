Когда дадут горячую воду в Барнауле

Где и сколько дней не будет горячей воды
- До 10 июля — 64 многоквартирных дома, детский сад, школа, частный сектор в Ленинском и Индустриальном районах;
- До 22 июля — 26 многоквартирных домов и две школы по ул. Малахова и Павловский тракт;
- До 15 июля — квартал улиц Попова — Георгия Исакова — Солнечная поляна — Юрина.
Когда и где еще отключат горячую воду в Барнауле
С 11 по 15 июля:
- дом № 15 по улице Горно-Алтайской;
- 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ;
- 20 многоквартирных домов и три детских сада в границах ул. Советской, Сизова и проспектов Калинина и Комсомольский;
С 11 по 16 июля — 55 многоквартирных домов в Октябрьском районе.
Свой адрес можно проверить по карте отключений.