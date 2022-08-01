1 августа
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Потребитель

Когда и почему опасно расплачиваться банковской картой, рассказала эксперт

Две ситуации, в которых лучше не расплачиваться картой, назвала агентству «Прайм» операционный директор платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

По словам эксперта, кэш не следует использовать при интернет-покупках. Артемьева не рекомендует вводить данные на подозрительных сайтах и призывает перед оплатой проверять их на надежность.

Зачастую сомнения вызывают магазины, существующие несколько месяцев — особенно, если о них много негативных отзывов.

«Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — подчеркнула Ксения Артемьева.

Кроме того, она советует запастись наличными в поездках за границу. Там расплачиваться картами, выпущенными в России, сейчас непросто.

Ранее стало известно, что Сбербанк и ВТБ повысят стоимость уведомлений. Сколько будут платить клиенты, и когда ждать нововведение — в нашем разборе.

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