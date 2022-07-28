Сбербанк и ВТБ повысят стоимость уведомлений. Сколько будут платить клиенты, и когда ждать нововведение

Сбербанк и ВТБ повысят стоимость уведомлений. Рассказываем, когда это произойдет, и сколько теперь будут платить пользователи.

Когда увеличится стоимость уведомлений?

Как сообщили ТАСС в пресс-службах ВТБ и Сбербанка, уведомления подорожают с 1 августа.

На сколько вырастет оплата?

У Сбербанка уведомления об операциях станут дороже на 10 рублей. Так, клиенты будут платить 40−70 рублей в зависимости от типа карты.

При этом ВТБ изменит тариф с 59 до 79 рублей в месяц.

«Изменение стоимости смс-уведомлений ВТБ проводит вслед за другими игроками рынка, однако они коснутся примерно 5% клиентов», — пояснили в кредитной организации.

Сколько лет назад Сбер повышал стоимость уведомлений?

«Повышение стоимость происходит впервые за 20 лет существования услуги», — уточнили в Сбербанке.

Банковская карта. СС0

А зачем и почему поднимут стоимость?

Такое решение связано с «двукратным ростом объема бизнеса», добавили в Сбере.

«За последние пять лет увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — подчеркнули в банке.

Что о повышении стоимости говорят эксперты?

Эксперты считают, что эффект от подорожания услуги будет положительным, и россияне от этого выиграют.

«В конечном счете это повышает уровень конкурентной среды, заставляя банки предлагать выгодные клиентам опции и бонусы», — сказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с изданием Газета.ru.

Какие функции останутся бесплатными?

Уведомления по «Сберкарте», а также push-уведомления для зарплатных и пенсионных клиентов по-прежнему будут бесплатными.

Ранее мы рассказали, что делать, если банковская карта попала в стоп-лист транспортной компании, и как ее «разблокировать».