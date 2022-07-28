Сбербанк и ВТБ повысят стоимость уведомлений. Сколько будут платить клиенты, и когда ждать нововведение

Когда увеличится стоимость уведомлений?
Как сообщили ТАСС в пресс-службах ВТБ и Сбербанка, уведомления подорожают с 1 августа.
На сколько вырастет оплата?
У Сбербанка уведомления об операциях станут дороже на 10 рублей. Так, клиенты будут платить 40−70 рублей в зависимости от типа карты.
При этом ВТБ изменит тариф с 59 до 79 рублей в месяц.
«Изменение стоимости смс-уведомлений ВТБ проводит вслед за другими игроками рынка, однако они коснутся примерно 5% клиентов», — пояснили в кредитной организации.
Сколько лет назад Сбер повышал стоимость уведомлений?
«Повышение стоимость происходит впервые за 20 лет существования услуги», — уточнили в Сбербанке.
А зачем и почему поднимут стоимость?
Такое решение связано с «двукратным ростом объема бизнеса», добавили в Сбере.
«За последние пять лет увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — подчеркнули в банке.
Что о повышении стоимости говорят эксперты?
Эксперты считают, что эффект от подорожания услуги будет положительным, и россияне от этого выиграют.
«В конечном счете это повышает уровень конкурентной среды, заставляя банки предлагать выгодные клиентам опции и бонусы», — сказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с изданием Газета.ru.
Какие функции останутся бесплатными?
Уведомления по «Сберкарте», а также push-уведомления для зарплатных и пенсионных клиентов по-прежнему будут бесплатными.
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