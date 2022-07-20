Не могу расплатиться за проезд. Что делать, если банковская карта попала в стоп-лист, и как ее «разблокировать»

Стоп-лист — это список заблокированных банковских карт, с которых транспортная компания не смогла списать деньги за проезд.
Плату за проезд снимают не сразу, а в течение дня. Это называют отложенной авторизацией. Так что, если к моменту списания денег на карте будет недостаточно, ее внесут в стоп-лист. Об этом сообщают на сайте Сбера.
Да, могут. Но, как правило, из-за технической ошибки.
Есть два способа.
1. Ничего не делать (разве что пополнить счет). Программа автоматически погасит все долги за проезд, но на это может уйти до месяца.
2. Оплатить проезд самостоятельно. Вручную.
- Найдите ссылку на сайт транспортной компании в справочнике.
- Зарегистрируйтесь в личном кабинете пассажира. Для этого нужны электронная почта и номер телефона.
- Проверьте и оплатите задолженность.
Если задолженности нет, то карта выйдет из стоп-листа за сутки.
Да. Если карту заблокировала только транспортная компания, то с нее по-прежнему можно делать другие покупки.
Ранее стало известно, что биометрию впишут в мобильные приложения банков.