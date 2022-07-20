Не могу расплатиться за проезд. Что делать, если банковская карта попала в стоп-лист, и как ее «разблокировать»

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Понятно , но почему плату за проезд не снимают?

Плату за проезд снимают не сразу, а в течение дня. Это называют отложенной авторизацией. Так что, если к моменту списания денег на карте будет недостаточно, ее внесут в стоп-лист. Об этом сообщают на сайте Сбера.