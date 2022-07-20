20 июля
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Потребитель

Не могу расплатиться за проезд. Что делать, если банковская карта попала в стоп-лист, и как ее «разблокировать»

Банковские карты может заблокировать транспортная компания. Почему они попадают в стоп-лист и что с этим делать — в разборе altapress.ru.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
1
Что такое стоп-лист, и какие карты в него попадают?

Стоп-лист — это список заблокированных банковских карт, с которых транспортная компания не смогла списать деньги за проезд.

2
Понятно, но почему плату за проезд не снимают?

Плату за проезд снимают не сразу, а в течение дня. Это называют отложенной авторизацией. Так что, если к моменту списания денег на карте будет недостаточно, ее внесут в стоп-лист. Об этом сообщают на сайте Сбера.

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com
3
А по другим причинам карту могут заблокировать?

Да, могут. Но, как правило, из-за технической ошибки.

4
И как вывести карту из стоп-листа?

Есть два способа.

1. Ничего не делать (разве что пополнить счет). Программа автоматически погасит все долги за проезд, но на это может уйти до месяца.
2. Оплатить проезд самостоятельно. Вручную.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0
5
Как «разблокировать» карту самому?
  • Найдите ссылку на сайт транспортной компании в справочнике.
  • Зарегистрируйтесь в личном кабинете пассажира. Для этого нужны электронная почта и номер телефона.
  • Проверьте и оплатите задолженность.
6
Сделано. Когда и через сколько карта выйдет из стоп-листа?

Если задолженности нет, то карта выйдет из стоп-листа за сутки.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
7
Карту заблокировали в автобусе. А в магазине она будет работать?

Да. Если карту заблокировала только транспортная компания, то с нее по-прежнему можно делать другие покупки.

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