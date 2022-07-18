Покажите лицо. Биометрию впишут в мобильные приложения банков

ЦБ может обязать российские банки регистрировать новых клиентов через единую биометрическую систему (ЕБС), ссылается « Коммерсант » на своего источника.

Идентификацию через ЕБС хотят запустить в мобильных приложениях. Через них могут запретить выдавать кредиты и открывать вклады, если банк не проведет соответствующую доработку.

Но, уверяют участники рынка, у биометрической системы есть проблема — с ее помощью предоставляют мало сервисов. Кроме того, многие граждане отказываются сдавать биометрию, и придется потратить миллионы рублей на доработку ПО впустую.

«Но фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или прекратить выдавать с его помощью кредиты», — объяснил собеседник издания.

Уточняется, что идея ЦБ актуальна только для новых клиентов.

Ранее стало известно, что Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5%, вернув к февральскому значению.

Кроме того, о необходимости кардинальной перестройки экономики заявил депутат Госдумы.