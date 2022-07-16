16 июля
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Экономика

О необходимости кардинальной перестройки экономики заявил депутат Госдумы

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что технологический суверенитет России потребует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики, сообщает РИА «Новости».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

«Мне не нравится слово „импортозамещение“. Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он.

По словам депутата, недопустимо, когда зависимость от западного импорта в некоторых отраслях отечественной экономики доходит до 90%.

Топилин добавил — в рамках импортозамещения российский продукт должен стать лучше чем тот, который поступал из-за рубежа, пишет Газета.Ru. Для этого каждое министерство должно составить план действий и определить реестр товаров, которые должны быть замещены.

Между тем в Алтайском крае появился спрос на специалистов по импортозамещению.

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