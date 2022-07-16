О необходимости кардинальной перестройки экономики заявил депутат Госдумы

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что технологический суверенитет России потребует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики, сообщает РИА «Новости» .

«Мне не нравится слово „импортозамещение“. Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России», — сказал он.

По словам депутата, недопустимо, когда зависимость от западного импорта в некоторых отраслях отечественной экономики доходит до 90%.

Топилин добавил — в рамках импортозамещения российский продукт должен стать лучше чем тот, который поступал из-за рубежа, пишет Газета.Ru. Для этого каждое министерство должно составить план действий и определить реестр товаров, которые должны быть замещены.

Между тем в Алтайском крае появился спрос на специалистов по импортозамещению.