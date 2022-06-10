ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%, вернув к февральскому значению

Центробанк снизил ключевую ставку на полтора процентных пункта — с 11% до 9,5% годовых, сообщает « Российская газета ».

Напомним, ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля — с 9,5% сразу до 20% на фоне обострения ситуации в экономике из-за санкций.

10 июня на заседании совета директоров ЦБ приняли очередное решение снизить ключевую ставку — до 9,5%. Таким образом, ставка вернулась к февральскому значению.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — пояснил регулятор.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Целесообразность снижения ключевой ставки ЦБ будет оценивать на ближайших заседаниях.

26 мая регулятор снизил ставку на три процентных пункта — с 14% до 11%. 29 апреля — с 17% до 14%. 8 апреля — с 20% до 17%.