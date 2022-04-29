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Экономика

Центробанк неожиданно понизил ключевую ставку до 14%

Центробанк понизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 17% до 14% годовых, сообщает «Российская газета».

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Напомним, ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля — с 9,5% сразу до 20% на фоне обострения ситуации в экономике из-за санкций.

8 апреля Центробанк внепланово понизил ставку до 17% годовых.

29 апреля ставку понизили еще на три процентных пункта — до 14%.

«Следующее плановое заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, намечено на 10 июня», — отмечает издание.

Ранее банковские аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15% годовых.

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