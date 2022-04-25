Банковские аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки

ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% годовых на заседании 29 апреля, пишут «Известия», ссылаясь на прогноз банковских аналитиков.

«Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России», — отметил аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

По его словам, исходя из данных Росстата, еженедельная инфляция в России к 15 апреля замедлилась до 0,2%. То есть рост потребительских цен стал в пять раз меньше, чем в начале апреля, пишет Газета.Ru.

Эксперты также указали — в пользу смягчения политики Центробанка говорит укрепление рубля. При этом банки уже стали снижать ставки по кредитам, депозитам и ипотеке.

Ранее условия для снижения ключевой ставки назвал Центробанк.