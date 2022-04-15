Условия для снижения ключевой ставки назвал Центробанк

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал условия, при которых будет снижена ключевая ставка, сообщает РИА Новости .

Для этого необходимо замедление темпов роста цен, снижение инфляционных ожиданий, а также уменьшение рисков финансовой и ценовой стабильности.

Регулятор также будет опираться на привлекательность банковских вкладов.

При наличии этих факторов ЦБ постепенно сможет снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов.

«Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения», — сказал Заботкин в Госдуме.

Повышение и понижение

В конце февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых на фоне введения антироссийских санкций, 8 апреля ЦБ решил снизить ставку сразу до 17% годовых, указывает bfm.ru.

В связи с этим Сбер изменил значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам — максимальный процент сейчас составляет 16% против прежних 19%.