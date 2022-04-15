15 апреля
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Экономика

Условия для снижения ключевой ставки назвал Центробанк

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал условия, при которых будет снижена ключевая ставка, сообщает РИА Новости.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Для этого необходимо замедление темпов роста цен, снижение инфляционных ожиданий, а также уменьшение рисков финансовой и ценовой стабильности.

Регулятор также будет опираться на привлекательность банковских вкладов.

При наличии этих факторов ЦБ постепенно сможет снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов.

«Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения», — сказал Заботкин в Госдуме.

Повышение и понижение

В конце февраля ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20% годовых на фоне введения антироссийских санкций, 8 апреля ЦБ решил снизить ставку сразу до 17% годовых, указывает bfm.ru.

В связи с этим Сбер изменил значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам — максимальный процент сейчас составляет 16% против прежних 19%.

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