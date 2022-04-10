10 апреля
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам с 19 до 16 процентов

Сбербанк снизил ставки по вкладам — максимальный процент сейчас составляет 16% против прежних 19%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Сбербанк адаптировал условия по своим продуктам к рыночной ситуации. <…> Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — сообщили в банке.

Самая выгодная ставка доступна клиентам, у которых есть подписка «СберПрайм+» и которые хотят открыть вклад от трех месяцев. Минимальная сумма вклада — от ста тысяч рублей.

На срок до полугода максимальная ставка составит 14 процентов, а до года — 12 процентов.

Напомним, на прошлой неделе ЦБ резко снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов годовых.

В связи с этим Сбер изменил значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9 процента.

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