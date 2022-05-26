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Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.

«Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

Также отмечается — внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность, пишет Lenta.ru.

«Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала», говорится в сообщении ЦБ.

В апреле банковские аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки.

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