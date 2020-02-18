На Алтае скоро начнется массовая замена электросчетчиков в квартирах

«Умные» счетчики, самостоятельно передающие показания и подающие сигналы о манипуляциях с показаниями, начнут устанавливать в многоквартирных домах Алтайского края с 1 июля. Это предусмотрено федеральным законом № 522, пояснили в одной из энергокомпаний региона. Правда, на федеральном уровне до сих пор не утверждены требования к этим приборам учета, что усложняет подготовку к этому процессу.

Где будут ставить первые «умные» счетчики?

В числе первых домов, в которых предполагается установить «умные» электросчетчики, — общежития и многоквартирные дома, выбравшие непосредственное управление.

Ставить счетчики будут там, где их вообще нет (а такое еще встречается), и где они вышли из строя. И еще тогда, когда подошел срок их поверки. А это — многие тысячи алтайских потребителей в год.

За чей счет их будут ставить?

По закону, с 1 июля электросчетчики будут ставить не потребители, а энергокомпании. Жильцы тратить на это деньги из своего кармана напрямую не будут.

Между тем, расходы на установку регулятор обязан включить в тариф энергетикам. По сути это значит: за установку косвенно заплатят все потребители.

Счетчик электроэнергии. СС0

Куда обращаться за установкой электросчетчика?

Правила здесь таковы: с 1 июля общедомовой счетчик будет ставить электросетевая компания. Индивиудальных (квартирный) — гарантирующий поставщик электроэнергии.

Так что если после этой даты ваш счетчик сломается или подойдет срок его поверки после 1 июля, обращаться надо к своему гарантирующему поставщику (БГЭС, «Алтайэнергосбыт», Алтайкрайэнерго") или — если это общедомовой прибор учета — в сетевую компанию («Барнаульская сетевая компания», «Алтайэнерго» или СК «Алтайкрайэнерго»)

Именно энергетики теперь станут собственниками поставленных ими счетчиков, будут следить за сроками поверки и отвечать за их сохранность.

Женщина снимает показания счетчика. Анна Зайкова

Чем хороши умные счетчики для потребителей?

Для жильцов эти счетчики — в основном, не способ сэкономить на плате за свет) хотя и пишут, что с ними будет проще перейти на ночной-дневной тариф). Но наше время и нервы они экономить будут точно: они сами автоматически и дистанционно передают показания.

Более того, они подают сигнал об аварии на сети (авария может устраняться быстрее), а также о несанкционированном вмешательстве (воровать электричество, подкручивать показания будет весьма трудно).

И все же некоторую экономию в многоквартирных домах такие счетчики могут принести: с их помощью ОДН — объем электроэнергии на общедомовые нужды — можно будет рассчитать точно, так как показания всех счетчиков в доме будут сниматься одномоментно.

По расчетам источника altapress.ru, сумма ОДН по этой статье может уменьшиться. Но это произойдет лишь тогда, когда все квартиры в многоквартирных домах оборудуют такими приборами. А до этого еще очень далеко.

Счетчик СС0

Что мешает их массовой установке?

Основная проблема сегодня — отсутствие подзаконных актов. В частности, тех, которые устанавливают требования к новым счетчикам. От того набора функций, которые в них есть, зависит и их цена.

Кстати, энергокомпании уже несколько лет устанавливают «умные» счетчики в частном секторе. В частности, «Россети Сибирь» утверждают, что оснастили ими уже около 35% потребителей.

Результаты в компании считают успешными: им удается заметно снизить коммерческим потери. За счет этого можно продолжать ставить такие приборы учета, чтобы в дальнейшем вообще свести к нулю воровство. Если, конечно, наши «народные умельцы» не изобретут какой-то особый способ хищений.