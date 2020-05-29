Когда откроются пункты проката и аренды

В связи с объявленной в стране санитарно-эпидемиологической обстановкой и сопутствующими ограничениями для бизнеса, многие коммерческие предприятия, чья работа сильно зависит от сезона, не могли продолжать свою деятельность. К счастью, уже совсем скоро ситуация должна поменяться в лучшую сторону.

Для возобновления работы следует соблюсти некоторые требования — обеспечить наличие средств санитарии (медицинские маски, перчатки, жидкие антисептики). Необходимо регулярное проведение влажной уборки пунктов проката.

Открытие пунктов аренды и проката в стране планируется в конце мая — начале июня 2020 года. Администрации регионов устанавливают конкретные даты старта работы мест общественного посещения. Погодные условия также влияют на начало сезона проката-аренды спортивного инвентаря. Тёплая, сухая погода позволит предпринимателям пораньше начать свою коммерческую деятельность.

Автоматизация коммерческой деятельности при помощи программного обеспечения RentalCenter

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