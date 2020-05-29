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Когда откроются пункты проката и аренды

В связи с объявленной в стране санитарно-эпидемиологической обстановкой и сопутствующими ограничениями для бизнеса, многие коммерческие предприятия, чья работа сильно зависит от сезона, не могли продолжать свою деятельность. К счастью, уже совсем скоро ситуация должна поменяться в лучшую сторону.

Прокат.
Прокат.
Фото предоставлено рекламодателем.

Для возобновления работы следует соблюсти некоторые требования — обеспечить наличие средств санитарии (медицинские маски, перчатки, жидкие антисептики). Необходимо регулярное проведение влажной уборки пунктов проката.

Открытие пунктов аренды и проката в стране планируется в конце мая — начале июня 2020 года. Администрации регионов устанавливают конкретные даты старта работы мест общественного посещения. Погодные условия также влияют на начало сезона проката-аренды спортивного инвентаря. Тёплая, сухая погода позволит предпринимателям пораньше начать свою коммерческую деятельность.

Автоматизация коммерческой деятельности при помощи программного обеспечения RentalCenter

Для облегчения работы пунктов аренды и проката, и снижения нагрузки на сотрудников вы можете использовать в работе программу RentalCenter. Программа для проката доступна для загрузки и тестирования в виде демонстрационной версии. Получить технические консультации по установке, настройке, использованию в коммерческой деятельности, от разработчиков можно на сайте по ссылке выше.

За счёт использования программы упрощается учет клиентов, финансовых средств, налоговых отчислений, заметно облегчается нагрузка на сотрудников. Владельцам бизнеса не потребуется большой штат персонала, в частности отпадает необходимость найма и содержания бухгалтеров.

Ознакомиться с другими программными продуктами предлагаем на сайте компании, где представлен большой ассортимент для различных категорий коммерческой деятельности.

Proffsoft.ru осуществляет разработку, продажу и техническую поддержку программ для ведения предпринимательской деятельности. Через сайт компании можно приобрести требуемый IT-продукт, имеются различные формы оплаты. Связаться с сотрудниками, получить оперативную консультацию можно через форму обратной связи.

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