Когда пользователь был онлайн в Instagram: как узнать

Социальные сети пользуется огромной популярностью, свои профили здесь имеют мужчины и женщины всех возрастов. Одни используют подобные сайты для знакомств, а другие — для поддержания общения с друзьями, коллегами, дальними родственниками и собеседниками, которые нравятся, вызывают интерес. В сегодняшней статье мы выясним, как узнать, когда человек был онлайн последний раз.

Сайты вроде Одноклассников и ВКонтакте показывают эту информацию всем желающим, она доступна в правом верхнем углу экрана. Что касается социальной сети Instagram, в которой можно размещать фотографии и короткие видеоролики, то информацию о том, когда был онлайн инстаграм последний раз, она также предоставляет. Получить ее можно двумя способами: через Директ или посредством просмотра последних фото и сториз — коротких 15-секундных видеороликов.

Первый вариант — через Директ: нужно нажать на кнопку бумажного самолётика, указать интересующего человека, выбрать того, кому желаете написать сообщение. Как только вы начнёте набирать текст, станет доступен статус вашего собеседника: если он онлайн, то рядом с его иконкой будет гореть зелёный кружок.

Второй вариант — просмотр времени последнего поста, фото или сториз. Перейдите на страницу пользователя, откройте последнюю публикацию, посмотрите дату и время. Проверять активность пользователей можно с любых современных устройств вроде планшетов и смартфонов, а также с персональных компьютеров: в последнем случае нужно ввести в браузер «instagram.com», открыть Директ и найти в списке диалогов интересующего человека. Как видно, всё очень быстро и просто.

В 2021 году на просторах всемирной сети появляется все больше программ и приложений, расширяющих стандартные возможности социальной сети Instagram: они позволяют отслеживать любого пользователя, видеть количество его подписчиков, лайков, комментариев.