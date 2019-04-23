Когда собирать березовый сок и как это делать, чтобы не отравиться

Польза и вред березового сока
- Согласно исследованиям ученых, если регулярно пить по стакану березового сока в течение 2−3 недель, это поможет справиться с весенней слабостью и усталостью. Об этом сообщает shkolazhizni.ru.
- Березовый сок способствует укреплению иммунитета, обладает противовоспалительным свойством, улучшает процесс пищеварения и очищает организм от вредных веществ.
Но есть исключения! Ни в коем случае нельзя пить березовый сок, собранный рядом с автомобильными дорогами или возле других загрязненных мест. Кроме того, нельзя пить березовый сок при язве желудка, диабете или аллергии на пыльцу берёзовых серёжек, уточняет aif.ru.
Состав березового сока
В состав березового сока входят глюкоза и фруктоза, противомикробные вещества, витамин C, эфирные масла и органические кислоты, пишет polzaili.ru.
В 100 г березового сока — всего 10−20 ккал.
Когда можно собирать березовый сок
Березовый сок обычно собирают в марте-апреле, сообщает aif.ru.
Начало сбора березового сока — когда начинается обильное таяние снегов, а на деревьях появляются почки. Сбор заканчивается, когда на березах распускаются листья: тогда сок начинает горчить и перестает течь.
Как собирать березовый сок
- Березовый сок можно добывать только из взрослых деревьев с развитой кроной.
- Нужно отмерить от земли около 30−40 см. На этом уровне поставить дрель со сверлом под небольшим наклоном вниз и сделать неглубокое отверстие.
- В получившееся отверстие вставить соломинку с гибким гофрированным изгибом или капельницу, советует edimdoma.ru.
- От одного дерева можно забрать максимум 1 литр сока. Нельзя жадничать, иначе можно безвозвратно навредить дереву.
- После сбора березового сока нужно тщательно закупорить (!) отверстие в коре мхом, воском или веточкой подходящего диаметра. Иначе вредные бактерии проникнут внутрь ствола и погубят дерево.
Хранение березового сока
Хранить березовый сок можно недолго: он может постоять в холодильнике двое суток. После этого сок теряет прозрачность и полезные свойства, начинает бродить.
Чтобы сохранить березовый сок надолго, его консервируют, делают на его основе квас или сироп.