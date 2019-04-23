Когда собирать березовый сок и как это делать, чтобы не отравиться

Березовый сок — природный напиток, благотворно влияющий на организм человека. Его называют эликсиром здоровья. Однако, если собрать сок неправильно, можно погубить дерево или даже отравиться самому. Рассказываем, когда можно собирать березовый сок, как хранить и в чем его польза и вред.

Польза и вред березового сока

Согласно исследованиям ученых , если регулярно пить по стакану березового сока в течение 2−3 недель , это поможет справиться с весенней слабостью и усталостью. Об этом сообщает shkolazhizni.ru.

если регулярно пить по стакану березового сока в течение 2−3 недель это поможет справиться с весенней слабостью и усталостью. Об этом сообщает shkolazhizni.ru. Березовый сок способствует укреплению иммунитета , обладает противовоспалительным свойством , улучшает процесс пищеварения и очищает организм от вредных веществ.

Но есть исключения! Ни в коем случае нельзя пить березовый сок, собранный рядом с автомобильными дорогами или возле других загрязненных мест. Кроме того, нельзя пить березовый сок при язве желудка, диабете или аллергии на пыльцу берёзовых серёжек, уточняет aif.ru.

Дерево. Береза СС0

Состав березового сока

В состав березового сока входят глюкоза и фруктоза, противомикробные вещества, витамин C, эфирные масла и органические кислоты, пишет polzaili.ru.

В 100 г березового сока — всего 10−20 ккал.

Когда можно собирать березовый сок

Березовый сок обычно собирают в марте-апреле, сообщает aif.ru.

Начало сбора березового сока — когда начинается обильное таяние снегов, а на деревьях появляются почки. Сбор заканчивается, когда на березах распускаются листья: тогда сок начинает горчить и перестает течь.

Березовый сок. Банка СС0

Как собирать березовый сок

Березовый сок можно добывать только из взрослых деревьев с развитой кроной.

Нужно отмерить от земли около 30−40 см. На этом уровне поставить дрель со сверлом под небольшим наклоном вниз и сделать неглубокое отверстие.

В получившееся отверстие вставить соломинку с гибким гофрированным изгибом или капельницу , советует edimdoma.ru.

советует edimdoma.ru. От одного дерева можно забрать максимум 1 литр сока. Нельзя жадничать , иначе можно безвозвратно навредить дереву.

иначе можно безвозвратно навредить дереву. После сбора березового сока нужно тщательно закупорить ( !) отверстие в коре мхом , воском или веточкой подходящего диаметра. Иначе вредные бактерии проникнут внутрь ствола и погубят дерево.

Хранение березового сока

Хранить березовый сок можно недолго: он может постоять в холодильнике двое суток. После этого сок теряет прозрачность и полезные свойства, начинает бродить.

Чтобы сохранить березовый сок надолго, его консервируют, делают на его основе квас или сироп.