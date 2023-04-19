19 апреля
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Потребитель

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

Многим может быть знакома ситуация, когда не получается позвонить из-за слабого сигнала в цоколе, за городом и в помещении с толстыми стенами. Или, например, нужно быть на связи, находясь в поездке по России или отправляясь в путешествие в другую страну, и при этом не переплачивать даже в роуминге при звонках в домашний регион. В этом случае использовать для звонков и отправки СМС-сообщений можно Wi-Fi-роутер. В прошлом году Билайн запустил звонки по Wi-Fi, или, иначе, VoWiFi*. Эта технология помогает людям поддерживать связь с близкими и решать рабочие вопросы, используя интернет-сеть. Смотрите, как это все работает в нашем комиксе.

Представьте себе семью:

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

И вот они решили попробовать VoWiFi от Билайн.

1
Саша пошел в фитнес-клуб, а Аня готовит семейный ужин. Вдруг она вспоминает, что забыла зайти в пекарню, и хорошо было бы, чтобы Саша заехал туда по пути домой. Подумав, что спортзал находится на цокольном этаже бизнес-центра, она решает отправить сообщение.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

К сожалению, мобильная связь в фитнес-клубе бывает с перебоями, но здесь работает Wi-Fi. Саша подключается к нему. Теперь он может воспользоваться VoWiFi, чтобы ответить на звонок по смартфону.

2
Дочка ждет подругу в кафе и покупает маме подарок. Но кафе в здании 19 века — тут толстые стены, сотовый сигнал плохо проходит, и дочка не может получить от банка код с подтверждением оплаты.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

VoWiFi дает возможность не пропустить важные СМС-сообщения от банка и других компаний.

3
Тетя Катя уехала от непогоды в Таиланд. Подключать роуминг она не стала. Но каждый день общается с родными.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

Звонки по VoWiFi в домашний регион стоят как обычные**.

4
Бабушка и дедушка недавно переехали жить за город. Чтобы звонить им по телефону, Саша с Аней установили в доме родителей Wi-Fi.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

Звонить по VoWiFi можно и за городом. Качество звука может улучшиться.

5
Выходные на природе удались. У бабушки с дедушкой так хорошо!
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

Когда нестабильное покрытие сети, VoWiFi позволяет оставаться на связи.

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.
Как новая технология VoWiFi делает общение лучше — показываем в комиксах.
Источник: компания Билайн.

Подключить VoWiFi легко. Вот инструкция:

  • Проверьте, что ваш смартфон поддерживает эту услугу на сайте beeline.ru. А еще — сим-карта должна поддерживать связь 4G (LTE)***.
  • Убедитесь, что VoWiFi действует в вашем регионе.
  • Подключитесь к сети Wi-Fi. Неважно, дома вы, в офисе или в гостях.
  • Заходите в настройки смартфона. Если у вас iOS, то жмите на «Сотовая связь», «Вызовы по Wi-Fi», «Включить». А если вы пользуетесь Android, то выбирайте в настройках «Подключения», остальное — так же.

Готово! Теперь вы на связи!

* VoWiFi — голос через Wi-Fi (Вай-Фай). Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Территория действия и подробнее: beeline.ru.
** Обратите внимание на типовую индикацию VoWiFi-звонка. Отсутствие индикации означает, что звонок идет по мобильной сети местного оператора по тарифам международного роуминга.
*** 4G (англ. fourth generation) — четвертое поколение.
LTE (англ. Long-Term Evolution) — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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