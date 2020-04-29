Когда «цифра» диктует, управляет и спасает: как новые технологии идут на помощь бизнесу в условиях пандемии

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для людей и серьезным испытанием с точки зрения устойчивости бизнеса. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Светлана Седова в интервью altapress.ru рассказала, как компания перестраивает свою деятельность и реагирует на новые запросы предпринимательского сообщества.

— Светлана Павловна, сегодня во всех секторах экономики говорят, что распространение коронавирусной инфекции сдерживает реализацию многих проектов и тормозит развитие. Как вы работаете в новых условиях?

— «Ростелеком» входит в число системообразующих предприятий России, которые не могут остановить свою деятельность ни при каких обстоятельствах. Поэтому наша работа все это время, даже с учетом перехода на удаленку больше 300 сотрудников, шла в обычном режиме. Технические специалисты не прекращали работу ни на один день. Если на коммуникациях появлялись повреждения, то они устранялись без учета каких-либо форс-мажоров.

С началом самоизоляции возникло много вопросов: как работать и взаимодействовать с клиентами, начиная с документооборота и заканчивая предоставлением услуг и решений. Но мы являемся компанией, которая специализируется на предоставлении высокотехнологичных услуг, поэтому во многом перестройка деятельности прошла быстро и безболезненно.

ПАО «Ростелеком»

— Какой была первая неделя?

— Она оказалась максимально жесткой. Мы постарались выдать наибольшее количество счетов через личный онлайн-кабинет. Для тех, кому такой вариант не подошел, решали вопрос в индивидуальном порядке: выводили менеджеров на работу посменно, с использованием средств защиты, постоянно держали связь с предпринимателями в мессенджерах. В итоге документооборот отработали практически в ручном режиме. Но именно за это короткое время мы выработали с клиентами алгоритмы, которые позволили быстро перестроиться и продолжить работу.

— С какими предложениями в новых условиях вы вышли к бизнесу?

— Массовый перевод сотрудников на удаленный режим — сложная задача, которая требует ресурсов и знаний. Для непрерывности бизнес-процессов мы предложили корпоративным пользователям комплекс проверенных, эффективных решений по трем базовым направлениям: организация постоянного доступа к информационным ресурсам, устойчивая связь с сотрудниками по рабочим вопросам и обеспечение информационной безопасности.

По первому направлению в комплекс услуг входит предоставление доступа к интернету, организация виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа, услуга «Виртуальный ЦОД», а также защита от DDoS-атак.

Услуга «Виртуальный центр обработки и хранения данных» (ЦОД) позволяет за считанные часы взять в аренду или увеличить текущие вычислительные мощности для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками. «Виртуальный ЦОД» компании «Ростелеком» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, выбор операционной системы, возможность изменения количества виртуальных машин, входящих в состав услуги, высокая надежность и доступность услуги, а также обеспечение безопасности информации в соответствии с действующими государственными стандартами.

Вторая группа сервисов включает услуги мобильной связи, бесплатного вызова по коду 8−800, виртуальной АТС, видео-конференц-связи и М2М-контроля.

В третью группу входит видеонаблюдение, а также уникальное комплексное решение с использованием тепловизоров для высокоточного удаленного контроля температуры тела проходящих мимо людей (до 80 человек в секунду одновременно).

ПАО «Ростелеком»

Еще в конце марта мы вышли на рынок с антикризисным тарифным предложением по мобильной связи, по условиям которого предоставляется 100 минут и 10 Гб трафика сверх пакета. Услуга сразу же стала востребованной, поскольку решает производственные вопросы в условиях удаленного доступа и самоизоляции, посредством установки переадресации со стационарных телефонов на наши мобильные sim-карты. Предпринимателям ведь жизненно необходимо всегда быть на связи.

Также мы стали фиксировать спрос на «умные» услуги, которые позволяют нашим партнерам привлекать к себе новых клиентов в районе их проживания, то есть около дома. И я уверена, что именно сейчас бизнес формирует себе новую базу и новую аудиторию, которую он уже не потеряет, когда ситуация нормализуется.

— Какие услуги были востребованы в первую очередь?

— Резко вырос спрос на видеонаблюдение, которое мы предоставляем на базе облачной платформы. Это понятно: многие офисы в эти дни остались безлюдными, сохранность товара и материальных ценностей стала сверхактуальной задачей. Наше комплексное решение с интеллектуальной системой управления сейчас помогает бизнесменам контролировать сохранность своего имущества. Основные преимущества услуги — индивидуальное проектирование системы для каждого клиента, монтаж, настройка и подключение оборудования, предоставление прямого интернет-канала.

ПАО «Ростелеком»

— Какие запросы появились у крупного бизнеса?

— В данный момент наблюдается рост интереса к тепловизорам. Условия самоизоляции продлевают, заболевших все больше, а Роспотребнадзор рекомендует проверять температуру у сотрудников. Производители пищевой продукции, которые не останавливают производство, как раз активно интересуются данной услугой.

По-новому зазвучали и вопросы информационной безопасности. При массовом переносе рабочих мест на домашние компьютеры риски возросли многократно. В 2019 году в Сибири из 100 тысяч кибератак более 20% были направлены на проникновение в автоматизированные системы управления промышленными объектами. Согласитесь, есть о чем беспокоиться. Пробивают с помощью вирусов, троянов, шпионского ПО или уязвимостей веб-порталов, электронной почты, интернет-банков, личных кабинетов.

И если в первую неделю президентских «выходных» клиенты не видели угроз, то спустя время пришло понимание, что заняться информационной безопасностью просто необходимо.

В эти дни мы особенно активно предлагаем бизнесу и власти комплексное решение по защищенному удаленному доступу сотрудников, eдиную платформу сервисов кибербезопасности для защиты IT-инфраструктуры и приложений предприятия от сетевых угроз и вредоносного ПО. Массу преимуществ дают сервисы на базе Solar JSOC* по защите от киберугроз по модели MDR (Managed Detection and Response). Все это у нас есть.

ПАО «Ростелеком»

— Как реагировал на изменение ситуации госсектор?

— Интерес к IT-сервисам и услугам со стороны органов власти также вырос, поскольку администрации и госведомства не прекращают свою работу. Сейчас правительство ставит перед ними еще более масштабные задачи, исполнять которые приходится в новых условиях: в режиме удаленки, применять самому и транслировать другим цифровые продукты и решения.

«Ростелеком» организовывал горячие линии по запросу МЧС и Мин­здрава. Потребность людей в ответах на интересующие вопросы увеличилась в геометрической прогрессии, поэтому объемы звонков выросли в разы. На нас выходят органы соцзащиты, Пенсионный фонд — те, кому также требуются новые средства связи для коммуникаций в условиях удаленной работы.

— Что в нынешних условиях вы предлагаете власти?

— Переход на цифровое управление. Сейчас для этого самое время. И мы продолжаем сотрудничать в этом направлении. Со стороны регионального руководства, например, есть запрос на создание сервисов, которые бы позволили отслеживать опросы в режиме реального времени, будь то количество строящихся и введенных в эксплуатацию объектов или что-то другое. У «Ростелекома» есть опыт внедрения подобного рода цифровых продуктов, и в случае принятых властью решений финансировать такие проекты мы готовы включиться в эту работу. Подчеркну, все зависит от сформированных потребностей и инвестиций.

Светлана Седова. Анна Зайкова

— Получается, что «Ростелеком» сейчас на переднем фронте. Проверка на прочность или новые возможности?

— В недавнем интервью президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал, что пандемия — это время для получения дополнительных импульсов в работе. Ведь мир после нее уже не будет прежним. Для прогрессивно мыслящих, быстро понимающих ситуацию людей это повод перестроить или пересмотреть свой бизнес, попробовать другие инструменты управления, взять на вооружение новые IT-технологии.

Я, например, уверена: все, что сейчас уйдет в онлайн-сервисы, процентов на 60 там и останется. Например, наша аудио-видео-конференц-связь сейчас востребована как никогда, потому что позволяет удобно общаться внутри коллектива, оперативно передавать информацию подразделениям.

Поскольку эти услуги пользуются повышенным спросом, скоро все изменится очень быстро и очень сильно. Предположу, что многие небольшие предприятия перейдут на фриланс, кто-то совсем откажется от практики аренды офисов. Ведь именно сейчас предприниматели понимают, что сотрудники способны работать из дома, и это никак не нарушает бизнес-процесс. Осознание этого запускает целую цепочку последствий — формируются новые задачи и формы управления персоналом, рынок труда перестраивается на глазах, и все это очень существенно. Мы в свою очередь изучаем потребности клиентов и транслируем им свои лучшие наработки и IT-решения.

ПАО «Ростелеком»

— Отдельная тема — госпроекты. Нет опасений, что «Цифровая экономика», в реализации которой «Ростелекому» отведена большая роль, «просядет» из-за проблем с пандемией?

— Информации о том, что какие-то федеральные проекты отложат из-за пандемии, нет. Мы работаем в прежнем режиме. Наоборот, уход многих сервисов и услуг в онлайн, работа сотрудников госструктур на удаленке, время, когда условия диктует «цифра», заставляет многие министерства и ведомства более оперативно принимать решения, которые в другое время можно было отложить. Пандемия ускоряет цифровизацию всех процессов, потому что это жизненно необходимо.

— Как продвигаются работы «Рос­телекома» по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства»?

— Мы ведем работы с 2015 года, организуем бесплатный Wi-Fi в селах с населением от 250 до 500 жителей. В проекте их 257. Сейчас Wi-Fi действует в 223 алтайских селах. Для завершения проекта нам осталось построить оптические линии и запустить услугу в 34 малых селах.

По проекту «Цифровая экономика» мы строим транспортную сеть для пропуска телевизионного и технологического трафика «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС). Построили уже 800 км оптики до 82 объектов РТРС. В дальнейшем эта же сеть будет использована для подключения социально значимых объектов. Это еще один федеральный проект, в котором мы принимаем участие. Соц­объекты будут подключаться с помощью установки базовых станций и организации мобильного и беспроводного интернета.

«Ростелеком» продолжает реализацию собственного проекта «Миграция», который заключается в модернизации сетей и переводе корпоративных клиентов с меди на оптику.

ПАО «Ростелеком»

Также не могу не поделиться своей радостью по поводу запуска в Белокурихе услуги «Виртуальная АТС». Спрос на нее в городе-курорте федерального значения назрел давно. До этого она действовала только в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Рубцовске и Новоалтайске. «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через «облако».

Для поддержки малого и среднего бизнеса мы предлагаем бесплатное подключение и пользование услугой в течение двух месяцев. Предложение действует до 15 мая. В бонус включены 1000 бесплатных минут на звонки по России, переадресация на мобильные номера «Ростелекома», один городской номер и три удаленных рабочих места, а также номер 8−800 за символический рубль. Действующим клиентам мы открыли бесплатно на два месяца сервис «Запись разговоров».

Еще один проект мы реализовали в сотрудничестве с краевой прокуратурой. «Ростелеком» обеспечил создание цифровой инфраструктуры в офисах надзорного ведомства. Во многом эти работы были в новинку для наших специалистов. В итоге мы получили ценный опыт.

— Светлана Павловна, что бы вы пожелали корпоративным клиентам в этот сложный период?

Светлана Седова. Анна Зайкова

— Нужно быть оптимистами. Развивается тот, кто способен меняться и извлекать новые возможности из любых, даже неприятных обстоятельств. Для многих компаний апрель 2020 года станет временем перемен, поиска новых клиентов. Пандемия закончится, а все, что мы сделаем в этот период, останется и сделает нас сильнее.

Сегменту малого и среднего бизнеса желаю найти те механизмы, которые позволят сохранить компании на плаву. Ликвидация — не всегда единственный выход.

Наконец, самое главное: сейчас «цифра» рулит. Новые цифровые продукты, решения, сервисы помогут вам быстрее перестроиться и защитить свой бизнес, обезопасить информационные ресурсы, сохранить материальные ценности. Мы проконсультируем и поддержим вас.

* Первый в России коммерческий центр по мониторингу и реагированию на инциденты ИБ.