Когда в Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки. Адреса

В субботу, 30 марта, в Барнауле и пригороде пройдут весенние продовольственные ярмарки. Об этом сообщает администрация города.

На весенних продовольственных ярмарках можно приобрести мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи, фрукты и т.д.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район: сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).

Индустриальный район: м/р Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район: поселок Научный городок, 31.

Октябрьский район: ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Центральный район: с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а; м/р Затон – ул. Водников, 11.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают сезон весенних продовольственных ярмарок.

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