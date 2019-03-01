Когда в Барнауле перестанут массового «рваться» теплосети?

За 2018 год число порывов на теплосетях в Барнауле увеличилось на 7%. Причина — высокий износ. Чтобы переломить ситуацию со старением сетей энергетики инвестируют в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Большую часть этих денег вложат в ближайшие 5 лет.

Об этом директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов сообщил 26 февраля на совещании в правительстве региона. Ранее на эту же тему комментарии давал замглавы Барнаула Александр Алексеенко, когда был спикером телемоста Москва — Новосибирск — Барнаул на тему: «Промежуточные итоги прохождения отопительного сезона». Передаем главные тезисы их выступлений.

Об отопительном сезоне

В целом город проходит зиму стабильно. С теплоисточниками (две ТЭЦ, 38 муниципальных и 12 ведомственных котельных) проблем нет: аварий не случалось, топливом обеспечены, долгов за уголь не накопили.

А вот состояние сетей беспокоит. За 2018 год порывов на них стало больше на 7%, чем годом ранее. В том числе пара крупных аварий на магистральных теплосетях (на Горно-Алтайской и ВРЗ), из-за чего несколько холодных часов в своих домах и квартирах провели 27 тыс. жителей.

В чем корень проблем

Причина проста: сети изношены. Свой 30-летний срок уже отслужили 40% магистральных трубопроводов и 60% внутриквартальных.

Чтобы тепловая инфраструктура не деградировала, а восстанавливалась, нужно в разы увеличить объем капремонта. А на это нужны деньги. Муниципалитет во все сети (электрические, тепловые, водопроводные) способен вкладывать лишь по 150−180 млн рублей в год. А нужны миллиарды.

Коммунальная авария в Барнауле. barnaul.org

Где возьмут деньги

В обновление тепловых сетей готова вложить СГК, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) в Барнауле. В 2018 году ей передали в концессию почти все сети, индивидуальные тепловые пункты и другую инженерную инфраструктуру.

Это был первый шаг. Второй — сейчас Барнаул переводят в ценовую зону. Это значит, что тариф на тепло будут считать новым способом — по методу альтернативной котельной. По плану, механизм заработает с 1 января 2020 года, сообщил Алексеенко.

На практике это означает, что тариф не будут пересчитывать каждый год, как это происходит сейчас. В течение 10 лет он будет расти только на величину инфляции + 2%.

Механизм альтернативной котельной уже работает в Рубцовске. Барнаул может стать вторым городом в Алтайском крае, где этот метод станут применять.

Что это даст Барнаулу

СГК в ближайшие 10 лет вложит в инфраструктуру теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Большая часть средств — 5,4 миллиарда рублей — будет направлена на перекладку тепловых сетей: за 10 лет в городе заменят 132 километра трубопроводов. Основной объём инвестиций и перекладок пройдёт в ближайшие 5 лет: 3,4 млрд рублей позволят заменить 95 км коммуникаций. Дополнительно каждый год будут менять еще по 10 км сетей в рамках ремонтной программы.

Это — дополнительные деньги в отрасль. Также у компании есть отдельная ремонтная программа для тепловых сетей и двух ТЭЦ.

Энергетики выдут на ежегодный объем перекладки в 2,4% от общей протяженности сетей — и тогда показатель приблизится к нормативному в 3%. Это позволит уже в течение 2−3 лет переломить ситуацию с ростом повреждений.

Коммунальная авария в Барнауле. barnaul.org

Как это отразится на квитанциях

Алексеенко отметил: власти понимают, что население не способно платить на коммунальные услуги значительно больше, чем сейчас. Поэтому и выбрали метод альтернативной котельной. Он хорош для всех: позволяет избежать резкого роста платежей для жителей, что фиксируется соглашением, и в то же время гарантирует возврат вложений инвестору.

Без согласия перейти на новый метод СГК не стала бы так вкладываться, а сети продолжили бы деградировать и рваться. В том числе в мороз.

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Тариф, рассчитанный по методу «альтернативной котельной» — это своего рода инфраструктурная ипотека. Деньги вкладываем сейчас, а возвращать будем постепенно в течение 10 лет так, чтобы это не вызывало резких скачков цены на тепло для потребителей.

Детальный план ремонтной кампании 2019 года в СГК представят в ближайшее время. Но уже известно, что трубопроводы заменят на 21 участке магистральных тепловых сетей и на 33 участках внутриквартальных. Общая сумма затрат составит 1,2 млрд рублей. В первую очередь заменят наиболее аварийные участки на улицах Водопроводная, Малахова, Горно-Алтайской, Шукшина, Профинтерна, Малахова, Попова, Чудненко, Павловском тракте, проспектах Ленина и Калинина и других.