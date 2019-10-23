Когда в Барнауле заработает ценовая зона теплоснабжения и как это отразится на бюджете горожан

В 2020 году тарифы на тепловую энергию в Барнауле будут рассчитывать по-новому. Новый механизм расчета цен стимулирует делать инвестиции в тепловое хозяйство, и, как заявили в Сибирской генерирующей компании, капвложения будут сделаны в самом деле масштабные. Как это отразится на кошельках горожан и что они получат в итоге? Об этом речь шла на круглом столе, прошедшем в ИД «Алтапресс» 18 октября.

Часть первая: Рубцовск

Выбор без вариантов

Барнаул не первый город России, где применят новый механизм расчета цены тепловой энергии (его называют методом «альтернативной котельной»). Эксперимент, если помните, начали с Рубцовска, и занялась этим «Сибирская генерирующая компания», заручившись поддержкой властей региона и города.

Правда, зайти в этот город и начать модернизацию теплоснабжения СГК пришлось на свой страх и риск — еще тогда, когда законодательством такой метод предусмотрен не был.

Однако ни времени на ожидание внесения изменений в закон, ни вариантов у города не было, убежден мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

«Хватит , больше не могу»

«Каждая наша зима была длящимся семь-восемь месяцев режимом ЧС или повышенной готовности», — рассказывает мэр Рубцовска. Вопрос о том, будет ли в городе уголь, какой узел выйдет из строя и не замерзнут ли люди, был главным на протяжении 15−20 лет.

Тем временем теплоэнергетика города продолжала ветшать. А зимой 2015/16 года ее ресурс исчерпался. «Энергетический комплекс всем „сказал“: все, хватит, я больше не могу. И, вероятнее всего, дальше работать не буду», — описывает ситуацию Фельдман.

По факту, напомним, собственник местной ТЭЦ заявил, что закроет станцию — это означало, что половина города останется вообще без тепла, так как у каждого из двух источников был отдельный теплосетевой контур.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Рубцовский тупик

Между тем ясного ответа, как выбраться из рубцовского тупика, законодательство на тот момент не могло предложить, вспоминает исполнительный директор Союза промышленников Алтая и вице-губернатор того времени Виктор Мещеряков.

Да, существующий метод тарифообразования давал возможности инвестиций. Но возможности окупить вложения — увы, нет, говорит Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.

Поправки в Закон «О теплоснабжении в РФ» № 190 тогда только обсуждали. В энергетическом сообществе сложилось убеждение: нужен новый способ привлечения частных инвестиций. Одним из вариантов был как раз метод альтернативной котельной.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Пробили изменения

Эксперты отрасли, оценивая метод альткотельной теоретически, с мнением энергетиков соглашались. Однако никто не знал, как осуществится эта модель на практике.

«В то время генеральным директором СГК был Михаил Варфоломеевич Кузнецов. Он абсолютно понимал проблемы регионов, так как работал в свое время губернатором, — продолжает Виктор Мещеряков. — И когда мы с ним составили первый разговор о приходе СГК в Рубцовск, он отдавал себе отчет, как это будет сложно. Но знал, что кроме них, никто этого не сделает. И Кузнецов сказал: мы возьмем на себя Рубцовск, если будет принят метод алькотельной. Поэтому мы поставили задачей № 1 пробить изменения в закон № 190».

И такие изменения в федеральный закон внесли в 2017 году. Вскоре власти Рубцовска и края заключили с СГК концессионное соглашение на 15 лет.

Затеяли не зря

Приход СГК в Рубцовск не все восприняли с пониманием. «Поговорить на эту тему всегда много желающих. В основном же говорят те, кому потом руками этот энергетический комплекс не поднимать, деньги в него не вкладывать и ответственности никакой не нести», — говорит Дмитрий Фельдман.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

К каким результатам пришли?

Во-первых, в теплоэнергетику города за короткий срок вложено более 2 млрд рублей, что как раз было необходимо.

«Возможности сразу инвестировать такую сумму не было не только у города, но и у края», — говорит Фельдман. «Сегодня, после внесения поправок в закон, инвестор может планировать работу на 15 лет вперед, понимая, какая будет выручка, и эта стабильность — самое главное», — объясняет Мещеряков.

Во-вторых, уже следующий отопительный сезон 2016/17 года прошел в спокойном режиме.

«Систему удалось отрегулировать не сразу, хотя специалисты СГК в течение всего подготовительного периода постоянно этим занимались. К отопительному периоду 2019/20 года подготовились совсем с другим настроением и на другом, более высоком уровне. А люди, живущие даже в самых отдаленных от электростанции домах, поняли: все изменения затеяны и сделаны не зря», — сказал Фельдман.

«На следующем этапе мы обязательно проработаем в Рубцовске вопросы экологии. На станции в определенные периоды используется мазутный котел. Надеюсь, здесь тоже все получится», — выразил пожелание Владимир Локтюшов, замминистра промышленности и энергетики края.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Часть вторая: Барнаул

Второй в регионе

После того как новая модель рынка теплоснабжения прошла обкатку в Рубцовске, стало очевидно: серьезные изменения назрели и в теплоэнергетике Барнаула. То, что масштабные инвестиции в теплоэнергетику краевого центра, а особенно в его теплосетевое хозяйство, необходимы, сомнений уже не было.

«К сожалению, в Барнауле мы видим существенное нарастание повреждений, в том числе на сетях большого диаметра — магистральных. А это напрямую отражается на количестве отключенных потребителей», — рассказал Игорь Лузанов.

И вот 3 августа 2019 года постановлением правительства РФ город отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Это значит, что Барнаул станет вторым в регионе населенным пунктом, где применят новую модель.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Шесть месяцев на подготовку

На подготовку к переходу дано шесть месяцев. «За это время мы совместно с администрацией Барнаула актуализируем схему теплоснабжения, в которой пропишем все изменения и покажем, что именно сделаем на те инвестиции, которые запланировали вложить в краевом центре», — рассказал Игорь Лузанов.

Затем, по словам энергетика, стороны подпишут соглашение об исполнении схемы. Потребители заключат новые договоры теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. «Кроме того, будут разработаны стандарты качества, которые мы предоставим в УФАС для контроля за деятельностью компании в ценовой зоне», — сказал Лузанов.

Стартует работа в новых условиях в 2020 году, суммарные инвестиции за 10 лет составят 7,8 млрд рублей, причем самые крупные вложения будут осуществлены в первые пять лет. При этом, как и в Рубцовске, в Барнауле не стали дожидаться включения города в ценовую зону теплоснабжения — перекладка сетей началась уже в 2019 году.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Открытость для потребителей

Интересы потребителей на круглом столе представляли руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк и председатель барнаульского ТСЖ Константин Емешин.

Опыт общения с жителями Рубцовска показал: важно, чтобы потребители четко понимали, что получат в перспективе и какую динамику стоимости гигакалории будут иметь, сказал Сергей Войтюк. Кроме того, вся информация о суммах инвестиций в теплогенерирующие мощности, теплосетевое хозяйство и благоустройство территорий должна быть открыта.

«Когда в Рубцовске на пальцах мы объясняли, что только на благоустройство территории будет направлено более 75 млн рублей за один год — а в городе практически не делали ремонт дорог и дворовых территорий, — напряжение удалось снять», — пояснил «фронтовик».

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Социальные риски

Константин Емешин со своей стороны добавил мысль о социальной приемлемости новой модели. «Социальные риски бизнеса надо иметь в виду, ведь основная часть затрат на оплату услуг ЖКХ по-прежнему — на отопление», — сказал он. И, надо сказать, Игорь Лузанов с ним согласился.

«Есть такой философский подход: не надо думать о прибыли, надо думать о взаимоотношениях, а прибыль придет сама. Поэтому мы выстраиваем доверительные взаимоотношения с потребителями, работаем над этим очень серьезно и смотрим далеко вперед», — рассказал энергетик.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

Кошельки потребителей

Когда заработает новый механизм в Барнауле? По словам Игоря Лузанова, это произойдет в 2020 году, точная дата запуска еще не определена. Для единой теплоснабжающей организации города («Барнаульская генерация») будет утвержден предельный уровень цены. Действующие тарифы отменят.

По какой цене горожане будут оплачивать тепловую энергию? Игорь Лузанов объяснил: действующая цена может быть увеличена на уровень инфляции плюс 2%. Это означает, что в 2020 году тепловая энергия может подорожать на 5%.

По расчетам СГК, сумма, которую платят за квартиру площадью 45 кв. метров, подрастет на 370 рублей в год, рост будет более ощутим зимой (около 70 рублей в месяц). «Я думаю, для двух работающих такая сумма незначительная. Но она даст возможность существенно обновить инфраструктуру города и со временем резко уменьшить количество повреждений», — уверен Игорь Лузанов.

Круглый стол в ИД «Алтапресс». 18 октября 2019 г. Анна Зайкова

О чем еще говорили участники круглого стола

Владимир Локтюшов,

замминистра промышленности и энергетики края:

Метод альтернативной котельной побуждает и направляет инвестора не только произвести тепло, но и довести его до потребителя. Вот это самое главное. Инвестор заинтересован в том, чтобы тепло было доставлено, значит, он заинтересован и в обновлении сетей, а не просто в том, чтобы их латать. Многие годы этот блок был самым тяжелым. Главное было — подготовить станцию, завезти уголь, произвести тепло и предъявить счет.

Игорь Лузанов,

директор алтайского филиала СГК:

Происходящие изменения не только дают возможности СГК как инвестору провести масштабную модернизацию в короткие сроки, сразу вложив существенные средства, но и накладывают на единую теплоснабжающую организацию колоссальную ответственность, четко прописанную в законодательстве и договорах.

Виктор Патудин,

руководитель СРО «ЖКО Алтайского края»:

Механизм альткотельной позволяет обеспечить инвестору возврат инвестиций, это одно из важнейших решений. Но нужно подумать, как сдвинуть эти процессы в малой энергетике. Мы давно предлагаем создать центр компетенций для работы со стратегическими инвесторами в коммунальном комплексе — например в формате «Агентства инвестиционного развития ЖКХ». Сами муниципалитеты не смогут привлечь инвестиции.

5 фактов о ценовой зоне теплоснабжения Ценовая зона теплоснабжения — механизм , который позволяет единой теплоснабжающей организации за короткий срок вложить в обновление инфраструктуры большую сумму , обеспечив плавный рост тарифов в течение 10 лет. Это способ более плавного отнесения масштабных инвестиций на цену. Новый метод дает понимание инвестору , с какой выручкой он работает на протяжении срока соглашения и когда вернет свои средства. На практике для «Барнаульской генерации» установят предельную цену тепловой энергии на 10 лет вперед. К этому уровню цена будет приближаться в соответствии с графиком. Предельный уровень рассчитывают так , чтобы инвестиции через 10 лет окупились. На практике может применяться цена ниже предельной , что и предполагается сделать в Барнауле. Метод не дает гарантий возврата инвестиций напрямую , но гарантирует сохранение экономических условий , в которых работает теплоснабжающая организация.

Факт

95 километров изношенных тепловых сетей в Барнауле заменят на новые в течение пяти лет.