Когда за изобретательство платят не тебе, а ты сам

Незаурядную смекалку проявил житель села Мельниково Поспелихинского района, захотевший попользоваться бытовым приборами «задаром». Подключив дополнительный провод, он соединил его с сетью дома. Вопреки ожиданиям, такое изобретательство гражданину обошлось не дешево. Теперь он заплатит около 10 тысяч рублей за потребление электроэнергии в обход прибора учета и административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

О том, по каким правилам придется оплатить тайком потребленные киловатты, ему объяснили сотрудники Поспелихинского РЭС филиала «Алтайэнерго» во время очередной проверки. Сумма к взысканию начисляется на мощность всего имеющегося энергооборудования (даже если им не пользовались в момент проверки и в учетном периоде вообще) за период его круглосуточной работы с даты последней ревизии счётчика специалистами. В некоторых случаях расчет по актам может производиться по пропускной способности провода, исходя из его сечения. В любом случае это значит, что при обнаружении фактов хищения, абонент заплатит за максимальный объем электроэнергии, который он мог бы потребить в данных условиях.

Теперь незадачливый умелец даже рад визиту контролеров — приди энергетики позже, безучетное потребление электроэнергии нанесло бы ему гораздо больший урон. Учитывая письменное признание вины, сельчанину назначен минимальный административный штраф. Киловатт-часы, которые он надеялся потребить за чужой счет, оплатит сам. Кроме того, ему придется восстановить схему домашней проводки и установить прибор учета электроэнергии по всем правилам.

Филиал «Алтайэнерго» напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».