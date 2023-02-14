Колбасу всего за 16 рублей продают в российском городе

Один из покупателей обнаружил в магазине известной сети колбасу, стоимостью всего 16 рублей. Ее продают в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.ru.

Одна палка колбасы 400 грамм стоит всего 16 рублей. Покупатели удивляются — ведь рулон туалетной бумаги стоит дороже.

Корреспонденты E1.ru задумались, можно ли вообще есть такой продукт и насколько много в нем мяса. И, судя по составу, оно там есть: cвинина, мясо птицы, а также перемолотые хрящи и кожа, свиная шкурка.

Помимо мясных продуктов в колбасу добавили крахмал картофельный, соевый белок, рисовую муку сухое обезжиренное молоко и натуральные специи. Кроме них — консерванты и аромотизаторы.

Тем временем в России лук в оптовом сегменте подорожал на 28,7% с февраля прошлого года. Сейчас он стоит 19,3 рубля за килограмм.