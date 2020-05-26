Количество пользователей «Виртуальной АТС» в двух Алтаях превысило тысячу организаций

В мае число абонентов услуги «Виртуальная АТС» «Ростелекома» выросло до 1026 компаний. Среди заказчиков — 925 представителей малого и среднего бизнеса и 101 крупное предприятие. Только в первом квартале облачную АТС в двух регионах подключили 175 юридических лиц.

В Алтайском крае этот сервис установлен в 938 организациях, в Республике Алтай — в 135. Наибольший приток клиентов «Ростелеком» зафиксировал в 2018 году, когда в течение года клиентская база, благодаря выгодным акционным предложениям, увеличилась сразу в три раза. В этом году спрос на услугу также растет и соответствует уровню позапрошлого года.

«Ростелеком» организует «Виртуальную АТС» для любого бизнеса — от стартапа до крупной национальной компании. Телекоммуникационное оборудование размещено на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Владельцы сервиса через личный кабинет самостоятельно управляют телефонной сетью, устанавливая настройки под свои потребности. Услуга заменяет офисную АТС и позволяет использовать дополнительные функции современной телефонии — короткую нумерацию для сотрудников, конференц-связь, мониторинг звонков, запись телефонных разговоров и другие.

В числе новых клиентов компании в Алтайском крае — ИП Казанцев О.А. («Служба-922»). Предприниматель заказал в составе услуги единый многоканальный номер 8800, который оканчивается на идентичные названию службы цифры. Клиенты охотнее звонят на бесплатные, запоминающиеся номера, поэтому наличие горячей линии помогает расширить клиентскую базу.

Еще один заказчик услуги — «Барнаульский пивоваренный завод» — установил в своем интернет-магазине по доставке напитков запоминающийся шестизначный номер и планирует добавить виджет «Обратный звонок», чтобы посетители сайта могли оставить заявку на отзвон менеджера организации. Такое решение помогает экономить время сотрудников и клиентов.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

«Виртуальная АТС» — это полноценная связь для удаленных сотрудников и рабочих мест с возможностью использовать корпоративную связь в командировках. Для мобильных работников сохраняется весь функционал и короткие номера для связи. Сейчас «Ростелеком» предоставляет «Виртуальную АТС» в Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске и продолжает расширять географию. С 10 апреля услуга доступна в Белокурихе. Клиентам мы предлагаем стабильную работу сети, поддержку 24/7 и гибкое ценообразование.

Справка

По оценкам «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов «Виртуальной АТС» в России. В 2019 году объем рынка увеличился на 39% по сравнению с 2018 годом и составил 11 млрд руб. Количество компаний-клиентов выросло на 23% и достигло 328 тысяч.