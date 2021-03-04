Кольцо от Россельхозбанка не простое, а платежное

Один взмах руки — и покупки оплачены стильным кольцом. Такое вообще возможно? Россельхозбанк заявляет — да! Что же такое платежное кольцо и почему его часто приобретают в подарок, рассказали в Алтайском филиале Россельхозбанка.

Платежное кольцо — это новая удобная форма бесконтактной оплаты, альтернатива банковской карты. В кольцо встроен модуль NFC, который позволяет одним касанием кольца к терминалу оплачивать покупки и услуги. Мы собрали самые популярные вопросы о платежном кольце от жителей Алтая.

— Какие преимущества у кольца перед другими видами оплаты?

— Кольцом можно воспользоваться везде, где есть терминалы оплаты — просто подносишь к нему руку с кольцом, и все. Очень удобно тем, что не нужно доставать кошелек и карту, да и вообще носить их с собой. К тому же это эстетичный и симпатичный аксессуар как для мужчин, так и для женщин.

— Как выглядит кольцо? Можно ли его купить в качестве подарка?

— Кольца могут быть с гладкой или граненой, матовой или глянцевой поверхностью, черного или белого цвета, разного размерного ряда — это ваш выбор. Возможно даже изготовление по индивидуальному заказу из драгоценных металлов. Кольцо действительно часто покупают в подарок, это не только оригинально, но и очень практично.

— Из чего сделано кольцо? Долговечен ли материал, из которого оно изготовлено? Вдруг оно слишком хрупкое? А если на него попадет вода?

— Кольцо изготовлено из прочной циркониевой керамики, повредить или разбить его очень сложно. Кольцо не боится влаги, поэтому не переживайте, если вымыли руки или приняли душ, или попали в нем под дождь. С ним можно заниматься спортом и даже плавать.

— Я покупаю кольцо — как привязать его к банковскому счету, чтобы оно заработало?

—Приходите в любой удобный для вас офис Россельхозбанка и активируйте кольцо.

— Где я могу купить платежное кольцо?

— Оформить заявку на покупку кольца можно дистанционно, на сайте банка rshb.ru*, в интернет-магазине компании-партнера payring.ru**, в мобильном приложении или офисах Россельхозбанка. Если у вас остались вопросы — звоните по телефону 8 (3852) 53-89-68 или приходите в офисы Алтайского филиала Россельхозбанка.

— Какие кольца покупают чаще?

— За 2020 год продажи платежного кольца от Россельхозбанка выросли более чем в пять раз. 70% всех платежных колец были черного цвета, при этом такой аксессуар выбирали для себя как мужчины, так и женщины.

* АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

** АО «Пэй Ринг». Адрес: Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр.10. ОГРН: 1167746478217.