Команда Алтай-Кокса победила в федеральном проекте «Кадры будущего для регионов»

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК ) вместе с заринскими волонтерами стали победителями проекта «Кадры будущего для регионов», который направлен на формирование и развитие в крае лидерских инициатив.

Проект «Мы — тимуровцы» сотрудника дирекции по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Юлии Плотниковой, а также заринских школьников и студентов признали лучшим среди 21 команд края.

В рамках проекта команда провела серию волонтерских акций для людей пенсионного возраста. Участники создали мобильную платформу «Помощник в кармане», которая позволяет пожилым людям отправлять запросы о социальной помощи, а волонтерам — оперативно реагировать на них. Также участники проекта обучали пенсионеров работе в системе.

Ольга Обущак,

директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса:

— Ранее в рамках Губернаторской школы «Кадры будущего для регионов» школьники, студенты и наставники от Алтай-Кокса и других предприятий учились у тренеров Агентства стратегических инициатив продвигать новые проекты, работать в команде, развивать креативное мышление. Победа в проекте — хороший результат двухлетнего сотрудничества заринских волонтеров.

Победители проекта АО «Алтай-Кокс»

Школьников наградили путевками в лагерь «Артек» на тематическую образовательную программу «Предприниматели будущего». Победители старше 18 лет приглашены на молодежный форум «АТР — 2021».

Проект «Кадры будущего для регионов» запущен Агентством стратегических инициатив. Алтайский край вошел в число 23 пилотных территорий России по его реализации. В нем участвовали более 230 школьников и студентов. Наставниками стали представители более 20 предприятий и организаций региона.

Проект предоставляет школьникам и студентам возможность стажироваться в ведущих компаниях Алтайского края, обучаться в региональной Губернаторской школе, находить инвесторов для реализации своих инициатив.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru/

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