Команда барнаульской гимназии 27.

Всего в финале чемпионата в Барнауле встретились 14 команд, которые стали лучшими в полуфинальных играх. На втором месте ребята из 37 школы, а замыкает тройку лидеров команда из 126 школы, которая вышла в финал по итогам интернет голосования.

Открытый чемпионат Сибири по ЭнергоQUIZ «Формула света» реализуется по инициативе ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети»), проводится при поддержке Министерства по промышленности и энергетике Алтайского края, комитета по образованию города Барнаула и барнаульского городского детско-юношеского центра.

Именно на площадке центра финалисты встретились, чтобы определить лучших. И это оказалось не простой задачей, потому что в итоге несколько команд набрали одинаковое количество баллов. Далее развернулась настоящая борьба за 2 и 3 место. По результатам восьми дополнительных вопросов все-таки удалось распределить эти позиции между командами 37 и 126 школ.

Во время церемонии награждения участники команд победителей получили дипломы и сертификаты на получение подарков, которые им вручили заместитель директора филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго» Владимир Каканов и начальник отдела развития образования комитета по образованию города Барнаула Лариса Первун. Вручение самих подарков победителям состоится в филиале «Алтайэнерго», куда ребят пригласят на экскурсию. За первое место каждый участник команды будет награжден планшетом, за второе — смарт-часами, за третье — фитнес-браслетом. Не останется без награды и школа, в которой учатся ребята-победители, а также кураторы команд. ЭнергоQUIZ помогает не только проявить себя, но еще и прославить свою школу на всю Сибирь!

Справка

ЭнергоQUIZ — формат популярной викторины, знакомой многим из нас по интеллектуальному шоу «Что? Где? Когда?», с включёнными блоками вопросов и заданий на тему энергетики и энергобезопасности. Участники чемпионата — учащиеся 8−11 классов общеобразовательных школ в регионах присутствия МРСК Сибири. Цель нового образовательного проекта — в интересной и нестандартной форме донести до ребят правила безопасного обращения с электричеством, вызвать интерес к энергетике. Этот уникальный проект стартовал одновременно в трех сибирских регионах: Республике Бурятия, Забайкальском и Алтайском краях.