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Команды студентов — подопечных Алтай-Кокса вышли в финал международного инженерного чемпионата

Студенты Заринского политехнического техникума, образовательного партнера Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК), стали финалистами младшей лиги международного чемпионата «Metal Cup» по решению инженерных кейсов.

Команда Заринского политехнического техникума.
Команда Заринского политехнического техникума.
АО "Алтай-Кокс"

В финале заринская команда будет соревноваться с представителями ссузов страны, в том числе Губкинского Горно-Политехническиого Колледжа, Старооскольского индустриально-технологического техникума и Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ МиСиС. Представители еще одного вуза-партнера Алтай-Кокса — Кузбасского ГТУ — также вошли в финал чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге в очном формате.

Финалистов определили в рамках отборочного этапа — корпоративного студенческого чемпионата «РазРеши-2021». Его участниками стали студенты 32 образовательных организаций из 19 городов России в возрасте от 16 до 30 лет. Они решали кейс, который требовал оценить реальную производственную ситуацию и предложить наиболее эффективное решение поставленной задачи.

Работу команд на отборочном этапе сопровождали наставники от НЛМК. Экспертная комиссия из представителей комбината и преподавателей учебных заведений оценивала результаты команд по итогам онлайн-презентаций.

Metal Cup — международный студенческий чемпионат по решению инженерных кейсов. Он нацелен на поддержку талантливой молодежи, создание условий для профессионального развития, адаптации студентов к профессиональной деятельности. С 2015 года его участниками стали более 8000 участников из 15 стран мира, которые разработали более 1000 проектных решений ключевых отраслевых задач.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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