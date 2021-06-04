Командная работа: сотрудники «Сибирь-Полиметаллы» озеленили территорию предприятия

Процесс благоустройства возглавил генеральный директор компании Вадим Рязанцев. Сотрудникам потребовался всего час слаженной работы, чтобы благоустроить обширную территорию предприятия.

— Наша компания сегодня активно трансформируется во всех направлениях. Мы повышаем не только стабильность производства, качество продукции и уровень безопасности, но и улучшаем условия труда, даем новые возможности для саморазвития. Забота об экологии — один из ключевых приоритетов компании. Предприятие ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды. С этой целью традиционно реализует различные инициативы, осуществляет постоянную работу по снижению техногенной нагрузки.