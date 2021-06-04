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Командная работа: сотрудники «Сибирь-Полиметаллы» озеленили территорию предприятия

В начале июня коллектив компании объединился и дружно поучаствовал в озеленении территории предприятия. Работники высадили четыреста саженцев молодых сосен на всех производственных площадках «Сибирь-Полиметаллы». Главной целью командной работы стало преображение внешнего облика предприятия, улучшение экологической обстановки и сплочение коллектива.

Озеленение территории предприятия.
Озеленение территории предприятия.
Архив компании «Сибирь-Полиметаллы»

Процесс благоустройства возглавил генеральный директор компании Вадим Рязанцев. Сотрудникам потребовался всего час слаженной работы, чтобы благоустроить обширную территорию предприятия.

Вадим Рязанцев,
генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»:

— Наша компания сегодня активно трансформируется во всех направлениях. Мы повышаем не только стабильность производства, качество продукции и уровень безопасности, но и улучшаем условия труда, даем новые возможности для саморазвития. Забота об экологии — один из ключевых приоритетов компании. Предприятие ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды. С этой целью традиционно реализует различные инициативы, осуществляет постоянную работу по снижению техногенной нагрузки.

Озеленение территории предприятия.
Озеленение территории предприятия.
Архив компании «Сибирь-Полиметаллы»

Мероприятие вызвало у коллектива большой положительный отклик. В озеленении приняли участие многие сотрудники компании.

«Зеленые насаждения не только украсят территорию нашего предприятия, но и значительно улучшат микроклимат: высаженные сосны снизят уровень шума и повысят качество воздуха», — отметила начальник отдела экологической безопасности Любовь Колотилина.

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